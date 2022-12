“Nessuna premialità per i dipendenti, inaccettabile”, scioperano il 23 dicembre i lavoratori di Itx Italia

Redazione di

19/12/2022

I lavoratori delle insegne Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius e Oysho sciopereranno per 8 ore venerdì 23 dicembre in tutta la Sicilia.

Mancato accordo sul contratto integrativo aziendale, se ne discute da un anno

La protesta è stata indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs regionali nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione per il mancato accordo sul contratto integrativo aziendale, su cui le parti discutono a livello nazionale ormai da più di un anno.

Nessuna premialità per i lavoratori

“L’azienda Itx Italia Srl – dicono i segretari delle tre sigle Sandro Pagaria, Giusy Sferruzza e Marianna Flauto- rifiuta di prevedere premialità per i lavoratori”.

Le richieste dei sindacati

I sindacati hanno chiesto di “non toccare le commissioni individuali e di aggiungere forme di premialità come ticket a 8 euro per tutti i lavoratori anche attraverso un percorso graduale all’interno dei 3 anni di validità dell’intesa. Di attivare inoltre un premio sulla redditività di gruppo e di singolo brand per tutte le lavoratrici e lavoratori”.

“Gli ottimi risultati aziendali – affermano Pagaria, Sferruzza e Flauto- vengono raggiunti grazie a tutti

i lavoratori dei punti vendita”. Chiesto anche un welfare omogeneo per tutti i lavoratori del Gruppo, senza differenziazioni tra le insegne.

La protesta: “Si migliorino le condizioni dei lavoratori”

“È inaccettabile – concludono i tre esponenti sindacali- pensare di gestire una contrattazione senza migliorare le condizioni dei lavoratori sia attraverso la parte economica che normativa”. Nel giorno dello sciopero a sostegno della trattativa nazionale i sindacati terranno anche iniziative pubbliche di protesta.

I lavoratori in protesta anche a Milano

I lavoratori del gruppo Itx Italia Srl hanno tenuto una grande manifestazione di protesta a Milano il 3 dicembre “per manifestare il disappunto nei confronti di una società che – come si legge nel comunicato diffuso da Filcams Cgil MIlano – nonostante risulti essere al terzo posto nel settore a livello mondiale per gli utili raggiunti del 2022, non ha alcuna intenzione di riconoscere un premio per i propri lavoratori italiani. ITX Italia srl durante la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, in cui è stata fatta questa richiesta, ha più volte dichiarato di non voler riconoscere alcun benefit economico strutturale per i propri dipendenti, nonostante un +41% di utile rispetto al 2021”.