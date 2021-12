l'evento nel decennale della scomparsa dell'artista

Monreale è entrata nel pieno del clima natalizio, soprattutto dopo l’inaugurazione del presepe artistico di Elisa Messina, esposto per la prima volta in Sicilia, cui fanno da sfondo le opere d’arte della città normanna, fra cui la famosa “Natività” di Mathias Stomer.

La mostra al complesso monumentale Guglielmo II

La mostra è stata allestita nella cornice della Sezione Antica del complesso monumentale Guglielmo II, tornata al suo antico splendore e pronta ad ospitare nuovi eventi di alto profilo culturale, fra opere d’arte immortali.

Il presepe esposto per la prima volta in Sicilia

Il presepe esposto per la prima volta in Sicilia è formato da quaranta pezzi, creati da Elisa Messina trent’anni fa, ed è stato ospitato nei principali musei del mondo, ricevendo il primo premio alla mostra all’Arena di Verona. Al complesso Guglielmo II è possibile visitare anche un altro presepe di Elisa Messina, più piccolo e molto prezioso. Si tratta di figure lavorate a mano in terracotta arricchite da tessuti antichi e pietre ornamentali.

Il decennale della scomparsa della grande artista monrealese

L’evento, che commemora la grande artista monrealese nel decennale della sua scomparsa, è il risultato della collaborazione fra i maestri ceramisti monrealesi aderenti all’Associazione italiana Città della Ceramica, fra cui, insieme ai presepi, sono esposte opere di Maria Grazia Bonsignore, figlia di Elisa Messina, Gaetano Ferraro, Ezzina Chokri, Rossella Zuccaro, Claudia Di Mitri e Umberto Bruno.

Visitabile fino al 6 gennaio, giorni e orari di apertura

La mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio. Dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 18.00 e domenica e festivi dalle 9.00 alle 14.00.

Albero della solidarietà in piazza Guglielmo II

A corredare l’atmosfera natalizia, l’accensione del grande albero della solidarietà in piazza Guglielmo II, dove si è esibita “Trinacria Bedda”. Gli eventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione con le associazioni cittadine che sono state ringraziate dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, presenti insieme alla maggior parte degli assessori comunali.