Le richieste del pm Antoci

Il pm Giovanni Antoci ha chiesto 22 richiesta di pene per i presunti boss e gregari delle famiglie mafiose della Noce e Cruillas. Per quello che è considerato il reggente, Giancarlo Seidita, la richiesta di pena più alta, 16 anni e 4 mesi. Seidita secondo gli inquirenti sarebbe subentrato al cugino Giovanni Nicoletti, deceduto nel 2020 per una malattia

Le richieste di pena

Dario Albamonte 2 anni, Gianluca Albamonte 2 anni, Giacomo Abbate 12 anni, Davide Cacioppo 2 anni, Paolo Castelluccio 12 anni e 4 mesi, Salvatore Cinquemani 11 anni e 4 mesi, Giovanni D’Alba 5 anni e 4 mesi, Angelo De Luca 10 anni, Guglielmo Ficarra 14 anni e 4 mesi, Daniele Formisano 14 anni e 8 mesi, Giovanni Giordano 14 anni e 8 mesi, Emanuele Girgenti 2 anni, Paolo Gulotta 12 anni e 8 mesi, Vincenzo Landolina 10 anni e 8 mesi, Andrea Parisi 2 anni, Francesco Scaglione 10 anni e 10 mesi, Tommaso Sciacovelli 11 anni, Giancarlo Seidita 16 anni e 4 mesi, Antonino Tognetti 11 anni, Felisiano Tognetti 12 anni e quattro mesi, Pietro Tumminia 14 anni, Nicolò Zarcone 9 anni, 3 mesi e 10 giorni.

