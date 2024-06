Il 20 giugno sarà pubblicato sul sito istituzionale

“La Funzione Pubblica, nei giorni scorsi, ha autorizzato a bandire la procedura concorsuale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha approntato il nuovo applicativo informatico per la validazione dei dati anagrafici dei candidati. Il bando del concorso a 350 posti da Vigile del Fuoco sarà pubblicato il prossimo 20 giugno sul sito istituzionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e sul portale InPa”. Lo annuncia il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco.

“Questo concorso rappresenta un ulteriore, significativo tassello nel percorso già avviato dal Governo di rafforzamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Verrà assunto personale giovane, di età fino a 26 anni, in possesso del diploma di scuola media superiore che riceverà la formazione necessaria per acquisire tutte le professionalità che serviranno a garantire un servizio di prevenzione e di soccorso sempre più efficiente e adeguato”.

Rifiuti dati alle fiamme in centro ed in periferia, interventi dei vigili del fuoco

Incendi rifiuti la scorsa notte a Palermo. I roghi sono stati appiccati in largo Entella, in via Beato Angelico e via Silvestri. I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere le fiamme ed evitare che i roghi si propagassero alle auto parcheggiate.

In alcune zone di Palermo, soprattutto in periferie come in via Messina Marine, ma anche in centro come a Ballarò, ci sono cumuli di spazzatura non raccolta. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche nello spegnimento di incendi di sterpaglie in via Sarullo e via Alla Falconara.

Ancora emergenza rifiuti, in fiamme le discariche a cielo aperto

A Palermo è di nuovo emergenza rifiuti. Pochissimi giorni fa discariche a cielo aperto nella zona di Bonagia (via San Filippo) e via dell’Orsa Minore sono state date alle fiamme varie postazioni di raccolta.

Alcuni residenti hanno raccontato che negli ultimi giorni i cassonetti erano ormai sommersi da sacchi e ingombranti: così, sfruttando le ore notturne, qualcuno ha appiccato dei roghi per bruciare le montagne di spazzatura accumulate ormai da tempo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, mentre nei palazzi limitrofi i residenti hanno serrato le finestre per evitare di respirare la diossina sprigionata nell’aria.