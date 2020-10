Nuova giornata di crisi ai pronto soccorsi a Palermo. Ci sono 40 pazienti Covid positivi al pronto soccorso dell’ospedale Civico e altrettanti in quello del Cervello.

I presidi di emergenza di Villa Sofia, del Policlinico, dell’Ingrassia e del Buccheri La Ferla sono impegnati a garantire le altre urgenze, codici rossi e gialli.

Giornata ancora una volta di fuoco per i medici dei posti di emergenza. All’ospedale Civico sono state allestite alcune postazioni con l’ossigeno all’esterno. Dentro non c’è più un posto.

Anche all’ospedale Cervello la situazione è molto seria. In questa fase riuscire a dare assistenza a tutti quelli che si presentano on gravi sintomi respiratori è davvero complicato.

Basta andare all’esterno dei presidi ospedalieri per vedere che si sono ambulanze in coda con pazienti all’interno che non riescono ad essere accolti dentro le strutture se non dopo ore.

Al momento ci sono 44 pazienti Covid positivi al pronto soccorso dell’ospedale Civico e 43 in quello del Cervello.

Solo a Villa Sofia ci sono 70 pazienti no Covid. All’ospedale Civico sono state allestite alcune postazioni con l’ossigeno all’esterno. Dentro non c’è più un posto. Alcuni pazienti sono assistiti in ambulanza.

Si attende che la struttura commissariale sblocchi i posti all’ospedale di Partinico e di Petralia Sottana per allentare la pressione sui presidi di emergenza.