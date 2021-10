L'annuncio della senatrice del M5S Antonella Campagna

Con una norma inserita nel decreto fiscale è stata prorogata per il 2021 l’indennità per i 50 operai dell’ex Bienne Sud, azienda che lavorava nell’indotto Fiat a Termini Imerese. Si conclude così positivamente la vertenza aperta all’inizio dell’anno, da quando ai lavoratori era scaduta l’indennità.

Per quattro giorni gli operai avevano occupato per protesta il municipio, col sindaco che aveva scritto al ministero del Lavoro di trovare una soluzione, anche perché i fondi c’erano (oltre 7 mln) e serviva solo una proroga normativa.

Della questione se n’è occupata la senatrice M5s Antonella Campagna, che ha trovato il sostegno in Cdm nel ministro Luigi Di Maio che già in passato si era occupato dei lavoratori di Termini Imerese.

Soddisfatta la Fiom

Soddisfatta la Fiom. “Grazie all’impegno dei lavoratori questa situazione insostenibile si è sbloccata”, commenta il segretario della Fiom siciliana, Roberto Mastrosimone.

L’intervento della senatrice Campagna

“È con estremo piacere che posso finalmente ufficializzare l’inserimento nel decreto Fiscale, approvato oggi in Consiglio dei Ministri, della norma che prevede la proroga della mobilità in deroga per i lavoratori del gruppo Bienne Sud, azienda dell’indotto ex Fiat, di Termini Imerese”. Così in un post su Facebook la senatrice termitana del Movimento 5 Stelle Antonella Campagna.

“L’anno scorso – ricorda – ero riuscita a fare concedere a questi lavoratori, rimasti esclusi dalla cassa integrazione, una indennità pari alla mobilità in deroga per tre mesi, ossia fino al dicembre 2020. Ma da allora, nonostante innumerevoli tentativi emendativi, 60 famiglie si sono ritrovate ad affrontare la pandemia completamente scoperte da ogni sostegno economico”.

“Sarà garantita loro un po’ di serenità”

“Oggi apprendiamo con gioia la bellissima notizia del risultato raggiunto, per il quale rivolgo un doveroso ringraziamento ai ministri Andrea Orlando e Luigi Di Maio, ed ai rispettivi uffici legislativi, per l’impegno e la sensibilità mostrati nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie, ai quali sarà garantita un po’ di serenità in un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo”, scrive ancora Campagna.

“Mi preme, infine, ringraziare i sindacati, che seguono da anni questa complessa vicenda, e gli stessi lavoratori per la proficua collaborazione e la serietà dimostrata anche nella protesta, sempre civile e propositiva”, conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle.

Nei giorni scorsi la protesta davanti al municipio

Un gruppo di operai dell’ex Bienne Sud, indotto ex Fiat, nei giorni scorsi ha protestato al municipio di Termini Imerese. Due lavoratori si sono anche incatenati alla ringhiera del palazzo comunale. Gli operai rivendicano la proroga della norma nazionale che l’anno scorso ha consentito di appostare fondi per erogare l’indennità.

Diversi erano stati i tentativi quest’anno, attraverso emendamenti specifici, per prorogare la norma, finora vani. L’anno scorso per questi operai sono stati utilizzati 235 mila euro di un fondo, pari a 7,4 milioni, creato proprio per gli ex Bienne Sud, rimasti scoperti dalla mobilità, pur facendo parte di un bacino. Il sindaco di Termini Imerese ha scritto al ministero del Lavoro per cercare di sbloccare la situazione.