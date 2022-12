Il protocollo

“Un protocollo di intesa tra la Camera di Commercio Italo-Cipriota e l’assessorato regionale delle Attività produttive per lo sviluppo delle imprese siciliane. Questa è la mia idea che sono certo diventerà realtà, a seguito dell’interessante convegno che si è tenuto ieri nella sala conferenze della Presidenza della Regione, in via Magliocco a Palermo”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine della quinta edizione del Cypriot-Italian Business Forum su “Internazionalizzazione delle imprese nell’economia del Mediterraneo. Modelli di sviluppo e opportunità di cooperazione transnazionale“.

Sicilia sempre più collegata ai Paesi mediterranei

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato regionale alle Attività produttive, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Cipriota e l’Ambasciata di Cipro in Italia. “Un protocollo – aggiunge l’esponente del governo Schifani – che va nella direzione di un sempre più coerente sviluppo delle relazioni economiche e culturali fra la Sicilia e i Paesi mediterranei, con un focus privilegiato sull’isola di Cipro”.

La Sicilia che guarda anche a Medio Oriente

“L’intesa – aggiunge Tamajo – dovrà essere in grado di garantire un filo diretto con le aree di maggiore interesse per la business community degli Stati che si affacciano sul Mare Nostrum e di assicurare un costante aggiornamento sulle politiche locali e sulle opportunità di investimento, fondamentali per le aziende siciliane che mirano a internazionalizzare il proprio giro d’affari nel Mediterraneo e verso il Medio Oriente. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato all’evento, gli imprenditori che hanno portato le loro testimonianze, il console onorario della Repubblica di Cipro, Sebastiano Provenzano, e il presidente della Camera di Commercio Italo-Cipriota, Giuseppe Marino”.

Il pacchetto di misure “Competitività Sicilia”

Un pacchetto di misure, per complessivi 105 milioni di euro, destinate dalla Regione Siciliana a incentivare la competitività delle imprese siciliane. L’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo e il direttore generale del dipartimento Carmelo Frittitta il 25 novembre hanno presentato il progetto “Competitività Sicilia” alle organizzazioni datoriali e di categoria nella sede dell’assessorato, a Palermo. “Competitività Sicilia” prevede agevolazioni in forma di finanziamento agevolato e a fondo perduto, con una dotazione finanziaria di 71 milioni di euro a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2021/2027, a cui si sommano altri 34 milioni di risorse provenienti dal Programma operativo complementare 2014/2020. Si tratta di interventi per la crescita e lo sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano, favorire lo sviluppo di poli di specializzazione e il riposizionamento di settori produttivi tradizionali, sostenere l’innovazione e la creazione di startup e nuova imprenditorialità da parte di giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni.