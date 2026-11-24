Prove tecniche di rasserenamento in casa Forza Italia in Sicilia. Stamane, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto il commissario regionale degli azzurri, Nino Minardo, per un faccia a faccia incentrato sui prossimi passaggi istituzionali e politici dell’Isola.

Il confronto sulla Legge di Stabilità

Al centro del tavolo, secondo quanto filtra dagli ambienti regionali, c’è stato soprattutto il disegno di legge di stabilità regionale. Il testo della Manovra finanziaria — che muove un “tesoretto” da circa 640 milioni di euro ed è già stato esitato dalla Giunta lo scorso 10 novembre — è attualmente all’esame delle commissioni dell’Assemblea regionale siciliana, dove si prepara ad affrontare il percorso parlamentare prima dell’approdo a Sala d’Ercole.

Nel corso del colloquio, Minardo ha espresso apprezzamento per l’impianto e i contenuti del ddl varato dall’esecutivo. Il confronto tra il governatore e il commissario del partito si è poi tradotto in una sintesi operativa: i due hanno infatti concordato alcune modifiche mirate a migliorare e integrare ulteriormente il testo base durante l’iter parlamentare.

La strategia del centrodestra e l’avanzo da 7 miliardi

Il faccia a faccia odierno arriva all’indomani dell’importante vertice di maggioranza tenutosi nella sede palermitana di Fratelli d’Italia, dove i segretari regionali, i capigruppo all’Ars e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino hanno siglato una tregua politica e tracciato la road map per il finale di legislatura.

L’obiettivo condiviso dalla coalizione è guardare oltre l’attuale Finanziaria per sbloccare, entro l’estate del 2027, parte dell’avanzo di amministrazione — un tesoro complessivo da oltre 7 miliardi frutto del risanamento dei conti — attraverso un rapido iter tra rendiconto 2026, parifica della Corte dei Conti e assestamento di bilancio, così da mettere a terra nuove risorse per territori ed enti locali prima delle elezioni regionali dell’autunno 2027.

Il clima disteso tra i due leader azzurri

Al di là degli aspetti tecnici legati ai conti della Regione, il dato politico della giornata riguarda l’atmosfera in cui si è consumato l’incontro a Palazzo d’Orléans. Il vertice si è svolto in un clima definito sereno e collaborativo, favorito anche dal rapporto di conoscenza e stima ultraventennale che lega Schifani e Minardo. Un segnale distensivo che consolida gli equilibri interni e punta a compattare i ranghi azzurri in vista delle delicate sfide d’aula.