ricerche da parte della polizia e degli uomini della forestale

Quattro tunisini si sono allontanati dal centro Piano Torre Park Hotel ad Isnello, in provincia di Palermo.

I quattro che si trovavano nel centro in quarantena hanno abbandonato la struttura per i migranti fuggendo dalla finestra del bagno.

Le grate sono state divelte in nottata e e gli uomini dai 35 ai 22 anni hanno fatto perdere le loro tracce. Sono scattate le ricerche nella zona da parte della polizia e degli uomini della forestale.

Lo scorso 20 maggio, un altro migrante tunisino che si trovava in quarantena sulla nave Moby Zazà, in rada a Porto Empedocle, (Agrigento), è fuggito buttandosi in mare.

Il suo corpo, privo di vita, era stato ritrovato, qualche ora dopo, sulla battigia di San Leone.

A bordo della nave si trovavano altri 120 migranti, sbarcati a Lampedusa e poi trasferiti proprio sulla nave per la necessaria quarantena.

A lanciare l’allarme “uomo in mare” erano stati i connazionali della vittima. La Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto avevano avviato le ricerche con le motovedette. Ad alzarsi in volo anche un elicottero e un aereo della Guardia costiera.

La Procura di Agrigento ha incaricato la Guardia di Finanza di occuparsi delle indagini per scoprire cosa effettivamente sia accaduto, e le ragioni per cui il migrante abbia deciso di gettarsi in acqua.

Lo scorso 22 aprile, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in aula al Senato, durante il question time sul Covid19, ha affermato che “tutti i migranti arrivati dall’inizio dell’emergenza nel nostro Paese sono stati sottoposti a screening sanitario e alla prevista quarantena. Lo stesso vale, una volta rintracciati, per quelli che eventualmente arrivano autonomamente”.

Nelle ultime settimane gli sbarchi di migranti, verificatisi sia a Lampedusa che a Portopalo, hanno non poco preoccupato, per la paura del contagio, i residenti ed i sindaci dei rispettivi comuni che hanno denunciato di non avere strutture adeguate per metterli in quarantena.

Attualmente i migranti giunti sulle nostre coste dunque, devono quindi osservare il periodo di quarantena.