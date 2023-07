L’incidente davanti Mediaworld

E’ polemica sulla manutenzione di grate e tombini in città dopo un incidente avvenuto ieri in viale Regione siciliana nei pressi del negozio MediaWorld. Una ragazzina di undici anni è precipitata nel vuoto, facendo un volo di quasi cinque metri, a causa del cedimento di alcune grate a ridosso dei parcheggi dell’area commerciale. E’ successo nel pomeriggio di ieri in viale Regione, nell’area antistante la nota catena Mediaworld.

I soccorsi

Ad intervenire sul posto nell’immediatezza dei fatti sono stati i vigili del fuoco che tempestivamente hanno effettuato le manovre per recuperare la malcapitata. Gli operatori sono scesi ed hanno dovuto immobilizzare la ragazzina e recuperarla con un a barella specifica per questi casi. La ragazza non corre pericolo ma ha ricportato alcune sospette fratture.











Da comprendere le cause del cedimento

Appare evidente che l’incidente sia stato causato dal cedimento della griglia mentre la giovanissima transitava. Un cedimento a causa del quale la ragazzina è precipitata nei sotterranei dei grandi magazzini adibiti a locali tecnici che ospitano gli impianti al sevizio delle due strutture commerciali che sorgono dentro la costruzione. I vigili del fuoco si sono dovuti imbracare per scendere a recuperare la ragazzina che è stata, poi, affidata al 118 e trasportata all’ospedale Di Cristina. Nella rovinosa caduta di circa 5 metri ha riportato diverse fratture.

Nei pressi del tribunale altro incidente simile

Appena qualche giorno fa sempre a Palermo era accaduta una cosa simile. La vecchia grata di ferro di un marciapiedi di via Ribera, nei pressi del tribunale, ha ceduto. Un uomo che stava camminando a piedi su quella griglia è precipitato nel garage sottostante. Sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco con il nucleo speleo-alpino-fluviale, polizia municipale, protezione civile e diverse ambulanze. L’uomo, in evidente sovrappeso, è stato imbracato e dopo una serie di manovre, da parte dei vigili del fuoco supportati dai sanitari, è stato recuperato. Una volta fatto risalire in superficie è stato caricato sulla barella e trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.