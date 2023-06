Stop ai concorsi alla Rap, “Prima il piano industriale”

22/06/2023

Stop alle assunzioni in casa Rap, almeno fino alla presentazione del piano industriale. A metterlo nero su bianco è il vicesindaco Carolina Varchi che, rispondendo ad un’interrogazione presentata dal capogruppo del M5S Antonino Randazzo, dichiara che le procedure di assunzione “dovranno essere attuate solo dopo il vaglio preistruttorio da parte dell’Amministrazione”. Ulteriori verifiche figlie della mancanza del piano industriale 24-26. Documento che, come dichiarato dal presidente Giuseppe Todaro, sarà pronto a breve, per poi essere sottoposto al confronto con i sindacati.

Serve nuovo personale

Atto programmatico che dovrebbe rilanciare le ambizioni dell’azienda partecipata che si occupa della gestone dei rifiuti in città. Possibilità di progresso che però sono vincolate ad un tema imprescindibile: la necessità di nuovo personale. Come dichiarato dallo stesso Todaro nella puntata di Talk Sicilia dedicata al tema dei rifiuti, l’azienda è passata nel giro di un decennio da monte personale di 2400 persone si è scesi a quota 1500. Novecento dipendenti in meno, molti dei quali in settori nevralgici per l’azienda di piazzetta Cairoli. Fra questi, su tutti, il fronte degli autisti e degli operatori ecologici da destinare allo spazzamento.

Concorsi in stato avanzato

Ma senza piano industriale il pastore non potrà cantare messa. Le procedure, però, sono in stato decisamente avanzato. Due i bandi attualmente in atto: quello relativo alla ricerca di 46 autisti e quello che riguarda l’ingresso di 306 nuovi operatori. “Il primo concorso, quello degli autisti, è in fase più avanzata – dichiarò Todaro a Talk Sicilia -. Ieri si è completata la selezione per i colloqui orali. Fra una quindicina di giorni si faranno le prove pratiche per tutti i 200 selezionati. Dopodiché si comincerà ad avviare il percorso per l’assunzione. Sul bando dei 306 operatori siamo un po più indietro. E’ un bando che è partito dopo. Sono arrivate 18.000 domande. Un numero importante. La Commissione si è riunita e ha stabilito i criteri per le domande delle prove. La prova scritta siamo noi. Stiamo facendo una selezione velocissima per nominare l’agenzia e che quindi a breve speriamo nell’arco di un mese si comincerà ad avere anche questo percorso. Presumibilmente, l’obiettivo nostro entro l’anno di avere anche questo personale“.