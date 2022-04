Rapina la notte di Pasqua ad una Sala Bingo a Palermo. Un uomo a volto coperto è entrato nel locale in via Messina Marine e ha minacciato la cassiera. In pochi minuti ha preso circa 2 mila euro che c’erano in cassa ed è fuggito.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi che indagano. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza e cercate tracce utili lasciare dal rapinatore per le indagini. L’uomo è poi fuggito pare in direzione di Brancaccio. Non si sa se fuori ad attenderlo c’era un complice.

La rapina all’agenzia di viaggi

La polizia di Stato indaga su una rapina messa a segno nell’agenzia di viaggi in Corso Calatafimi Baikam a Palermo.

Due giovani armati e con il volto coperto con i cappucci e le mascherine sono entrati nell’esercizio commerciale e si sono portati via 1500 euro. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e del negozio per cercare di risalire agli autori.

Colpo ad una farmacia a Villabate

Un uomo armato di pistola ha commesso una rapina nella farmacia Caporale in via Pomara a Villabate, nel palermitano. Il rapinatore, a volto coperto dalla mascherina chirurgica e da un cappellino, è entrato nell’esercizio commerciale e ha minacciato la dipendente facendosi consegnare circa mille euro in cassa.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo.

Altra rapina nei giorni scorsi

La polizia di Stato indaga su una tentata rapina e una rapina compiuta nei giorni scorsi ieri nella zona di Brancaccio. A pochi minuti di distanza due uomini, a bordo di un grosso scooter, sono entrati in una farmacia in via Armando Diaz. Hanno minacciato i dipendenti e si sono diretti alle casse. Non appena hanno visto che erano quelle blindate che tanti negozi cominciano ad installare con sistemi antirapina sono fuggiti via.

Poco dopo altri due soggetti sempre con il volto coperto e a bordo di un grosso scooter hanno preso di mira una seconda farmacia non distante dalla via Diaz in via Sacco e Vanzetti. Hanno minacciato i dipendenti e portato via l’incasso: circa mille e 500 euro. Sui due episodi indagano gli agenti del commissariato Brancaccio.

I colpi ai supermercati

Buona la terza. Per due volte i banditi armati di pistola hanno fatto irruzione in due supermercati e per due volte sono stati cacciati anche in malo modo dai dipendenti. Solo alla terza il colpo è andato a segno.

E’ successo sempre a Palermo nei giorni scorsi dove i cassieri del supermercato Paghi Poco in via Messina Marine, del Conad City in via Andrea Cesalpino hanno aggredito i rapinatori facendoli fuggire. In un caso il rapinatore ha ricevuto un pugno in faccia. Dopo le prime due scorribande andate a vuoto al terzo tentativo sono riusciti a rapinare un altro supermercato al Villaggio Santa Rosalia.