In manette un 37enne palermitano

I carabinieri fanno luce su una rapina subita da due donne nel centro di Palermo nel marzo dell’anno scorso. Le vittime furono private dei soldi e persino provate delle loro fedi nuziali. Adesso i militari della stazione Palermo Crispi hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica. L’autore di quel raid criminale sarebbe un 37enne di Palermo con precedenti.

Prove convincono il Gip

Il quadro indiziario raccolto dai militari sostanzialmente confermato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo. Quest’ultimo ha emesso il provvedimento cautelare con cui si ricostruisce e si fa luce su una rapina avvenuta lo scorso 14 marzo nel centro di Palermo. L’indagato avrebbe seguito e bloccato due donne, 70enni, uscite di sera da un ristorante di via Isidoro La Lumia. Ha rovistato nelle loro borse, impossessandosi di un bottino di circa 400 euro, e minacciandole di consegnargli anche le fedi nuziali.

La videosorveglianza

I carabinieri intervenuti sul posto avevano raccolto, a caldo, la descrizione del rapinatore e ricostruito la direzione di fuga. Le successive indagini, attraverso anche l’analisi degli impianti di videosorveglianza, hanno portato all’individuazione dell’uomo. Adesso si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Catena di episodi in centro

Una catena di episodi di questo genere sono stati denunciati nell’ultimo periodo proprio a Palermo. L’ultimo nel dicembre scorso con un turista tedesco è stato rapinato in via Teatro Biondo, a pochi metri dalla via Roma. Due uomini lo hanno bloccato e gli hanno portato via il cellulare. La vittima ha cercato di inseguirli, ma è stato inutile: in pochi istanti hanno fatto perdere le proprie tracce. L’uomo ha chiesto aiuto e sono intervenuti i carabinieri, a cui ha fornito una descrizione dei rapinatori. I militari hanno avviato le indagini anche in questo caso per risalire agli autori del colpo, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.

Ennesimo episodio di criminalità

Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità in una città che è al centro di polemiche che durano ormai da mesi. Risse, furti con spaccata in serie e perfino una sparatoria nel cuore del centro città. Non è un periodo facile sotto il profilo del controllo del territorio a Palermo. La malamovida e i soliti episodi di criminalità hanno causato non pochi problemi ai residenti e soprattutto ai commercianti del capoluogo siciliano. Tante le critiche mosse dal territorio, alcune delle quali segno di esasperazione e malcontento. Un disagio notato anche dal sindaco Roberto Lagalla.

