Il raid è accaduto ieri mattina a Palermo

Rapina all’ufficio postale di via La Masa a Palermo. E’ accaduto ieri mattina. Ad entrare in azione sono stati due banditi con il volto coperto. Uno di loro ha anche aggredito un dipendente minacciando di fare i fretta e di svuotare le casse. I malviventi alla fine sono riusciti a portare via qualche centinaio di euro e nulla di più.

Ad attenderli un palo

Ad indagare la polizia che sta visionando le immagini di videosorveglianza dell’ufficio postale e anche altre in zona. Si ipotizza che ad attenderli ci fosse una terza persona che abbia fatto da palo. Ancora da chiarire certe dinamiche, con quali armi siano entrati in azione ad esempio. I due banditi avevano il volto coperto da una mascherina e un cappellino.

L’ultimo episodio in via Buonriposo

Nel novembre scorso fu rapinato l’ufficio postale della filiale di via Oreto che si trova all’altezza di via Buonriposo. Secondo quanto ricostruito il rapinatore – che indossava un giubbotto blu, una felpa con cappuccio e una mascherina – è entrato e si è diretto subito verso le casse. Ha minacciato un dipendente, ha scavalcato il bancone e si è allontanato con un bottino di poche centinaia di euro.

Altro recente precedente

La settimana prima della rapina di via Oreto era stato messo a segno un altro raid in via Emerico Amari. Nel mirino la farmacia Vetro. Sull’episodio hanno aperto un’indagine i carabinieri che sono intervenuti per ascoltare le vittime. Secondo quanto ricostruito un rapinatore – un ragazzo di circa 30 anni – è entrato nell’attività, ha puntato un coltellino contro cassiere e farmacista e li ha costretti a consegnargli contanti per un totale di circa 300 euro.

Altri scippi e rapine

A cavallo tra ottobre e novembre scorsi sono stati registrati diversi scippi e rapine in centro. Nella zona della Cala dove la polizia è intervenuta a seguito della chiamata di un uomo, originario dell’Ucraina, che ha raccontato di essere stato spintonato e scippato da un gruppetto di giovani nella notte tra sabato e domenica. La “banda” è riuscita a rubargli portafogli e cellulare ed è scappata facendo perdere le proprie tracce. Altri due scippi sono avvenuti il giorno successivo in via Tricomi, vicino all’ospedale Civico, e in via Errante, zona Oreto. In entrambi i casi le vittime hanno raccontato alle forze dell’ordine di un giovane arrivato con uno scooter di colore scuro, forse un Honda Sh, che gli ha strappato dalle mani il cellulare ed è fuggito in sella al ciclomotore.