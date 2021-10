Così Marianna Caronia al dibattito a Palazzo dei Normanni

“Il quadro normativo e giurisprudenziale è chiaro e non lascia alcun margine di dubbio: la Regione Siciliana non può sottrarsi ad una modifica della legge elettorale per inserire la doppia preferenza di genere o altre forme di promozione e tutela della rappresentanza di genere nelle istituzioni”. Lo ha dichiarato Marianna Caronia, intervenendo al dibattito intitolato Rappresentanza di genere: confronto e proposizioni per il raggiungimento della doppia preferenza promosso a Palermo da un gruppo di associazioni fra cui Arcidonna Onlus, Aidda, Ande e Officium.

“A rischio cortocircuito istituzionale”

La rappresentante parlamentare della Lega ha inoltre aggiunto: “Se così non fosse si rischia di innescare un cortocircuito istituzionale, con la possibilità di un commissariamento o addirittura ricorsi che potrebbero bloccare i processi elettorali. Ma al di là degli aspetti giuridici e formali, credo che a prevalere debba essere la politica, con l’assunzione di responsabilità dei parlamentari, del Governo della Regione, della Presidenza dell’Assemblea”.

“Da troppo tempo siamo in un limbo da cui dobbiamo uscire”

Ed ha sottolineato: “Chiedo e chiederò a tutti i gruppi parlamentari e a tutti i colleghi deputati di votare al più presto e di farlo con un voto palese volontario, rispetto al quale ognuno si assuma la responsabilità. Da troppo tempo siamo in un limbo da cui dobbiamo uscire: è indispensabile che all’ARS si arrivi ad un voto su questo tema, che sgombri il campo da ambiguità e atteggiamenti di facciata”.

Incontro promosso da Arcidonna Onlus

L’incontro odierno si è svolto a Palazzo dei Normanni ed è promosso da Arcidonna Onlus e dalle associazioni femminili Aidda, con la presenza di Ornella Laneri e Ande, che ha partecipato con Marianna Amato, con la collaborazione dell’associazione Officium che fin dalla sua costituzione intende difendere i diritti di tutti i cittadini, vuole in particolare rimettere al centro della politica siciliana il tema della democrazia paritaria nelle istituzioni regionali.