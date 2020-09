le richieste di asael e M5S

“Il ‘Recovery fund’ deve rappresentare una grande occasione anche per le Città Metropolitane siciliane per attuare una necessaria politica degli investimenti privilegiando, tra l’altro, il ripristino della rete viaria, che soprattutto nelle zone interne è ormai da anni priva di quegli interventi strutturali che possano consentire di eliminare l’isolamento di tanti territori e di vari Comuni”.

Lo scrive l’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, in una lettera indirizzata ai sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Secondo l’associazione presieduta da Matteo Cocchiara, infatti, investire nella rete viaria “contribuirebbe a dare linfa alla ripresa delle attività economiche ormai in forte crisi”.

L’Asael invita quindi i vertici delle tre Città Metropolitane a “rappresentare con urgenza e forza queste necessità al governo nazionale in vista della formazione del programma da presentare all’Europa” per l’utilizzo dei fondi assegnati all’Italia. “Non c’è tempo da perdere – sottolinea Cocchiara -, il sistema viario regionale è ormai al collasso. Interi tratti di collegamento fondamentali per la viabilità interna sono in crisi e versano in condizioni pessime. Il Recovery Fund può rappresentare una possibilità decisiva su cui fare leva, ma bisogna presentarsi puntuali all’appuntamento con l’Europa”.

Intanto la parlamentare nazionale Roberta Alaimo, insieme ai Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle di Palermo Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco, e al consigliere della II Circoscrizione Pasquale Tusa, ha inviato una nota al sindaco Orlando e all’assessore Prestigiacomo per sollecitare l’inserimento della Costa Sud e del porticciolo della Bandita tra i progetti finanziati dal Recovery Fund.

“Appreso che il Comune sta predisponendo i progetti per il Recovery fund – dichiara Alaimo – abbiamo sollecitato l’individuazione di interventi necessari alla risoluzione della questione relativa al dragaggio del porticciolo della Bandita e al recupero di tutta la costa sud. Chiediamo che tali interventi vengano presentati come priorità e, pertanto, inseriti tra i progetti del Recovery Fund. Restiamo in attesa di una risposta da parte del Sindaco o dell’Assessore competente, nella speranza che diano seguito a questa richiesta che i cittadini chiedono da anni. Abbiamo una grande possibilità che è quella di valorizzare il nostro territorio. Dunque, dobbiamo impegnarci tutti insieme per questo”.