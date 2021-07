Referendum giustizia Lega, da domani a Palermo si firma anche in via Marchese Ugo

Redazione di

07/07/2021

Si allarga il raggio di attività della Lega a Palermo impegnata nella raccolta firme per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia. Da domani, giovedì 8 luglio, gli esponenti del carroccio saranno presenti anche in altre zone del capoluogo siciliano per continuare l’attività intrapresa già da qualche giorno. Gelarda: “Si prosegue nel lavoro con successo” “Continua con successo anche a Palermo la raccolta firme per i sei referendum sulla riforma della Giustizia fortemente voluti da Matteo Salvini – dichiara il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo, Igor Gelarda -. Oltre ai gazebo itineranti organizzati dal responsabile provinciale, Vincenzo Figuccia, a partire da domani sarà possibile anche firmare presso la mia segreteria politica in via Marchese Ugo 56”. Tutti i giovedì di luglio, agosto e settembre, dalle 16.30 alle 20, i residenti a Palermo potranno venire a firmare la modulistica per chiedere un referendum che porti, a detta degli esponenti della Lega, “ad una giustizia più giusta”. In sede anche la possibilità di approfondire Saranno presenti anche degli esperti per coloro che volessero approfondimenti sui temi del referendum. “Per l’occasione sarà anche possibile tesserarsi alla Lega Salvini premier” conclude Gelarda. Il leader Salvini: “Sino ad oggi solo promesse” In questi giorni è sceso in strada in tutta Italia il leader della Lega in persona, per l’appunto Matteo Salvini, che non ha risparmiato critiche alla politica: “Per trent’anni – ha detto nelle varie piazze in cui è stato – la politica e il Parlamento hanno promesso riforme della giustizia e per trent’anni non è cambiato nulla. Dopo trent’anni adesso tocca a voi, per alcuni principi sacrosanti. Anche un giudice se sbaglia sulla pelle di un cittadino deve pagare come tutti gli altri lavoratori d’Italia. Chi sbaglia paga”. Poi ha anche fatto un passaggio sulla legge Severino: “Impedisce la candidatura di sindaci anche senza una condanna in via definitiva. Invece io il sindaco lo voglio tutelare dal punto di vista economico e giuridico. Ne ho visti troppi decaduti, indagati, arrestati e poi assolti e senza che nessuno abbia pagato. Ringrazio la Lega, il partito Radicale e tutti gli italiani che arriveranno da domani. Per firmare c’è tempo tutto luglio e tutto agosto”.

Si allarga il raggio di attività della Lega a Palermo impegnata nella raccolta firme per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia. Da domani, giovedì 8 luglio, gli esponenti del carroccio saranno presenti anche in altre zone del capoluogo siciliano per continuare l’attività intrapresa già da qualche giorno.

Gelarda: “Si prosegue nel lavoro con successo”

“Continua con successo anche a Palermo la raccolta firme per i sei referendum sulla riforma della Giustizia fortemente voluti da Matteo Salvini – dichiara il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo, Igor Gelarda -. Oltre ai gazebo itineranti organizzati dal responsabile provinciale, Vincenzo Figuccia, a partire da domani sarà possibile anche firmare presso la mia segreteria politica in via Marchese Ugo 56”. Tutti i giovedì di luglio, agosto e settembre, dalle 16.30 alle 20, i residenti a Palermo potranno venire a firmare la modulistica per chiedere un referendum che porti, a detta degli esponenti della Lega, “ad una giustizia più giusta”.

In sede anche la possibilità di approfondire

Saranno presenti anche degli esperti per coloro che volessero approfondimenti sui temi del referendum. “Per l’occasione sarà anche possibile tesserarsi alla Lega Salvini premier” conclude Gelarda.

Il leader Salvini: “Sino ad oggi solo promesse”

In questi giorni è sceso in strada in tutta Italia il leader della Lega in persona, per l’appunto Matteo Salvini, che non ha risparmiato critiche alla politica: “Per trent’anni – ha detto nelle varie piazze in cui è stato – la politica e il Parlamento hanno promesso riforme della giustizia e per trent’anni non è cambiato nulla. Dopo trent’anni adesso tocca a voi, per alcuni principi sacrosanti. Anche un giudice se sbaglia sulla pelle di un cittadino deve pagare come tutti gli altri lavoratori d’Italia. Chi sbaglia paga”. Poi ha anche fatto un passaggio sulla legge Severino: “Impedisce la candidatura di sindaci anche senza una condanna in via definitiva. Invece io il sindaco lo voglio tutelare dal punto di vista economico e giuridico. Ne ho visti troppi decaduti, indagati, arrestati e poi assolti e senza che nessuno abbia pagato. Ringrazio la Lega, il partito Radicale e tutti gli italiani che arriveranno da domani. Per firmare c’è tempo tutto luglio e tutto agosto”.