Alle prossime elezioni regionali

Fino a qualche mese fa sembrava una boutade. Ora invece è tutt’altra cosa, un pò come quando si pensava che Lionel Messi potesse lasciare Barcellona. Impossibile si diceva a giugno, ed invece ad agosto è davvero accaduto con l’asso del calcio argentino passato nelle file dei parigini del Psg. Un parallelismo col calcio per far capire che la possibile investitura alla candidatura a presidente della Regione di Raffaele Stancanelli prende sempre più quota. Proprio lui che è stato il fautore di quella di Nello Musumeci quattro anni fa. Ma da allora ad oggi di acqua ne è passata sotto i ponti e oggi i due inseparabili amici sono diventati acerrimi nemici.

Lo sponsor di Lega e Fratelli d’Italia

Stancanelli, eurodeputato sotto l’effige di Fratelli d’Italia, catanese, già sindaco di Catania e senatore, lavora sempre sotto traccia. Sta facendo in pratica quello che fece per Musumeci quattro anni fa: tesseva l’unità del centrodestra per arrivare all’appuntamento elettorale compatti e soprattutto vincenti. Quattro anni fa c’è riuscito nonostante qualche resistenza. Adesso ci sta riprovando ma questa volta per sponsorizzare se stesso. Ci riuscirà? Oltre a Fratelli d’Italia anche la Lega sposerebbe volentieri la sua figura a prossimo presidente della Regione. D’altronde non è proprio un segreto che Fratelli d’Italia e Lega non abbiano un debole per Musumeci.

Manca un anno alle elezioni regionali

Un anno alla riapertura delle urne per la scelta del nuovo governo siciliano. Tanto manca e la situazione appare delineata. In realtà trasversalmente sembrerebbero diversi gli alleati attuali che non vorrebbero Musumeci ricandidato. Il motivo? Sarebbe poco coinvolgente nelle scelte di coalizione. Insomma, farebbe di testa sua. Anche questo non è un mistero. Il sindaco di Messina ed ex deputato regionale Cateno De Luca lo ripete da tanto tempo: “Nel centrodestra siciliano c’è imbarazzo, non sanno come dire a Musumeci che non lo rivogliono”.

La via d’uscita? Un seggio al senato

Si parla insistentemente di trattative politiche per provare a convincere Musumeci a non ricandidarsi. Come oggi viene riportato dal quotidiano La Repubblica pare che all’attuale governatore si voglia offrire un seggio sicuro al senato. Operazione che di fatto aprirebbe la strada definitivamente a Stancanelli.