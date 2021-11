Boom di domande per accedere al bando dell’Irfis

Ha riscosso un enorme successo l’avviso della Regione per l’aiuto alle nuove piccole e medie imprese siciliane, che hanno risposto in massa per ottenere le agevolazioni per far fronte alla situazione di crisi derivante dalla pandemia del Covid-19. La presentazione delle domande di finanziamento, resa possibile dal 12 ottobre all’11 novembre, ha registrato la sottoscrizione di 642 richieste da parte delle imprese siciliane, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 15,3 milioni di euro, a fronte di un plafond disponibile di 5 milioni di euro.

Lo specchio delle difficoltà

“Il risultato di questo avviso – dichiara l’assessore regionale dell’Economia, Gaetano Armao – è la cartina tornasole della richiesta d’aiuto che le imprese siciliane ci hanno mostrato in questo periodo di crisi. Vista l’eccezionalità della partecipazione stiamo lavorando all’ampliamento del plafond in modo da garantire che tutte le richieste pervenute possano essere finanziate. Il governo Musumeci e l’assessorato dell’Economia in più occasioni hanno interloquito con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, al fine di raggiungere una collaborazione ed una sinergia reciproca. Il dato di oggi, 642 richieste di finanziamento, è un ottimo traguardo raggiunto, a dimostrazione di quanta attenzione il governo Musumeci stia riservando al tessuto produttivo della nostra Regione”.

Ecco dove vedere la graduatoria

La graduatoria definitiva, al termine della verifica dei requisiti delle PMI che ne hanno fatto richiesta, sarà pubblicata sul sito di Irfis FinSicilia (www.irfis.it). Con legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 10, comma 3, pubblicata nella gazzetta ufficiale n.28 del 14 maggio 2020, la Regione Siciliana ha previsto interventi per sostenere il tessuto economico-produttivo in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. L’Irfis FinSicilia S.p.A. gestisce il “Fondo Sicilia–Sezione specializzata in credito per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita Iva causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19” ed è stata incaricata di gestire agevolazioni nella forma di finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto (sovvenzioni dirette) in favore dei sopra indicati soggetti, operanti in Sicilia, danneggiati dall’emergenza sanitaria, con la finalità di rendere disponibile la liquidità necessaria in tale fase di contingente contrazione del fatturato.