Il via libera arriva a notte fonda

E’ stata una lunga notte quella che si è appena conclusa in Consiglio Comunale. Così come avviene nelle serate di pub e discoteche palermitane, gli esponenti di Sala Martorana hanno fatto le ore piccole per partorire il nuovo regolamento movida. Una maratona lunga sei ore in cui non c’è stata musica nè si è ballato a Palazzo Comitini, bensì si è dovuto approvare sette dei dieci articoli che compongono il documento. L’atto proposto dall’assessore Giuliano Forzinetti esce così da un guado lungo oltre quattro mesi causato da dissidi interni alla maggioranza, nonchè dalla necessità di apportare modifiche, in alcuni casi, attraverso il meccanismo del subemendamento.

Tanti i cambiamenti suggeriti dalle indicazioni del Comitato Ordine e Sicurezza. Fra questi, l’informatizzazione dello sbigliettamento e l’introduzione di sistemi di controllo per accedere nelle discoteche. “Questo strumento – dichiarano i consiglieri Salvo Alotta, Pasquale Terrani ed Ottavio Zacco – tiene conto delle esigenze di tutti e soprattutto guarda prioritariamente alla sicurezza dei giovani e della città. Viene prevista la possibilità di intervenire successivamente con ordinanza del sindaco su specifiche esigenze che possono presentarsi in seguito alla sua entrata in vigore“.

Seduta molto nervosa

Al tramonto della giornata in cui il ministro Matteo Piantedosi è stato in città, il Consiglio Comunale riesce ad esitare l’atto. Una seduta che però ha rischiato più volte di interrompersi anzitempo. Dopo un nulla di fatto nell’apertura pomeridiana, l’avvio dei lavori è stata rinviato alle 22. In realtà, il Consiglio Comunale ha iniziato a discutere l’atto soltanto a mezzanotte. Il dibattito è ripartito dall’articolo 3 (quello relativo alle indicazioni operative a tutela dei cittadini), in particolare da un subemendamento presentato da alcuni consiglieri. Proposta di modifica inizialmente dichiarata inammissibile dal segretario generale Raimondo Liotta. Fatto che ha mandato su tutte le furie non solo i consiglieri d’opposizione, ma anche quelli di maggioranza.

“Questo subemendamento è stato presentato quattro mesi fa”, ha dichiarato l’esponente di “Oso” Giulia Argiroffi. Parole a cui è seguito l’appello del capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo. Preghiera accolta dal giudice d’aula. Ciò al fine di evitare un esplosione del fragile accordo raggiunto in serata. E di momenti di tensione durante la notte ce ne sono stati tanti. In un paio d’occasioni, il presidente Giulio Tantillo ha dovuto sospendere i lavori per vederci chiaro su cosa si stava o meno votando.

Cosa prevede il regolamento movida

La stanchezza e il nervosismo hanno spesso prevalso nella lunga maratona notturna di Sala Martorana. Ma l’obiettivo era portare a casa l’atto e l’aula, finalmente, ci è riuscita. Si chiude così uno dei capitoli più perigliosi per l’Amministrazione Comunale guidata da Roberto Lagalla, in particolare per l’assessore proponente, ovvero Giuliano Forzinetti. Un atto che sicuramente non servirà a cancellare gli episodi di criminalità, ma a dare regole certe per le attività commerciali e per gli avventori delle stesse. Atto che tocca diverse falangi dei servizi offerti da bar, pub o discoteche. Una normativa che regolerà gli ingressi all’interno dei luoghi della movida (introdotta l’informatizzazione dello sbigliettamento, nonchè controlli di sicurezza più specifici), la nascita e i luoghi in cui potranno avviarsi nuove attività, nonchè l’utilizzo di strumenti di gioco come le slot machine.

Dieci gli articoli

Dieci articoli introdotti dall’oggetto e finalità dell’atto. Un regolamento “diretto ad assicurare la coesistenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di intrattenimento nelle aree private e pubbliche nel territorio del Comune di Palermo mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti, diretti e indiretti, sull’ambiente urbano, derivanti dalle manifestazioni pubbliche o private nonché dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande”.

All’articolo 4 è prevista la disciplina relativa al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all’abuso di alcool, seguito dalla determinazione degli orari di apertura di sala giochi e di funzioni degli apparecchi (ridotto dalle 15 alle 20 con apposito subemendamento). All’articolo sei vengono disciplinati tutti i divieti in materia di acustica, nonchè i luoghi deputati ad eventi ed attività commerciali relativi alla movida. Deroghe sono previste all’articolo 7 e riguardano alcuni giorni dell’anno tipizzati dal regolamento (San Valentino, Martedì e Giovedì Grasso, Festino, Ferragosto, Halloween, Natale, Capodanno ed Epifania). Infine, all’articolo 8 e 9, sono indicate le sanzioni in caso di violazioni, nonchè il ruolo degli organi di pubblica sicurezza.