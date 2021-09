Presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo avrà luogo un evento esclusivo nell’ambito di Palermo Classica. La pianista Rexa Han e la violinista Yukiko Uno, insieme alla Palermo Classica String Orchestra, suoneranno il concerto per violino, pianoforte e orchestra d’archi Op. 64 di Mendelssohn e il concerto per pianoforte e orchestra n. 2 Op. 21 di Chopin nella versione da camera. L’evento il 3 settembre alle 21.

La kermesse Palermo Classica

Nel cuore della città di Palermo, un’estate ricca di musica. Trentadue concerti con artisti provenienti da diverse parti del mondo. Il momento più atteso per Palermo Classica rimane il Festival Internazionale estivo che si svolge nel cuore della città storica, in un periodo in cui esso è divenuto punto di riferimento per i cittadini e per i tanti turisti che soggiornano nella nostra Sicilia.

I luoghi della musica

Ogni anno l’iniziativa si svolge tra fine luglio e la prima metà di settembre e propone un numero rilevante di eventi che riguardano sia i concerti sinfonici, cameristici e quest’anno, anche la sezione Jazz. Sin dalla sua prima edizione il Festival si è caratterizzato per i luoghi che ospitano la rassegna: il Chiostro Monumentale della Galleria d’Arte Moderna e il Chiostro del Complesso Monumentale dello Steri. Negli ultimi 3 anni Palermo Classica con il medesimo progetto ha registrato oltre 80 concerti cameristici nel solo periodo estivo creando un comparto destinato a svilupparsi ancora di più sul piano territoriale e ad ampliarsi numericamente. In questo modo si vuole diffondere la cultura musicale aprendo la strada ad una sempre più ampia gamma di pubblico.