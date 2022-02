L'intervento dei vigili del fuoco

Un cumulo di rifiuti è andato in fiamme in via Errante a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato un’auto a gas. Una Fiat Panda che rischiava di provocare seri danni nella zona. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato un serio pericolo.

Una scena vissuta poche ore prima oggi a Camporeale in provincia di Palermo. In paese è andata in fiamme un’abitazione dove c’erano cinque bombole. Anche in questo caso i danni limitati grazie all’intervento dei pompieri.

La scorsa notte a Bagheria in corso Butera si è verificata una fuga di gas in un’abitazione al primo piano. Una signora è stata salvata in extremis dalla squadra dei vigili del fuoco e nucleo Nbcr. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che sentivano forte odore di gas.