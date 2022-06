A fuoco cassonetti e rifiuti per terra nei quartieri palermitani

Ancora rifiuti in fiamme a Palermo nella notte trascorsa, con interventi dei vigili del fuoco che si sono protratti per ore per limitare al massimo le esalazioni dei fumi. Continua inesorabile la scia infinita dei raid incendiari alla spazzatura e anche questa volta sono stati protagonisti i quartieri più periferici. Questa notte è toccata a Zen e Borgo Nuovo, spesso agli “onori” delle cronache per fatti di questo genere.

Gli interventi

I vigili del fuoco sono stati impegnati a domare le fiamme in un cumulo di rifiuti tra cassonetti e strada in via Lanza di Scalea nel quartiere Zen, ed ancora in piazza Armerina a Borgo Nuovo. Luoghi e orari diversi ma stesse identiche scene, con cumuli di rifiuti in cenere, soliti fumi nauseabondi e tossici che si spargono nell’aria. E’ questo il metodo oramai consolidato (e scriteriato) da parte di chi pensa di disfarsi in questo modo della spazzatura che si è accumulata nei giorni a causa degli abbandoni indiscriminati e delle problematiche legate alla raccolta della spazzatura.

Da giorni scia inarrestabile

I vigili del fuoco da diversi giorni sono alle prese con i consueti incendi ai rifiuti accumulati e non raccolti dalla Rap, l’azienda che gestisce la raccolta a Palermo. In alcuni quartieri periferici l’immondizia non viene smaltita e si è di conseguenza accumulata. I roghi si sono verificati a Borgo Nuovo, al Villaggio Santa Rosalia e allo Zen. I pompieri sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati alla grossa quantità di sacchetti che si sono accumulati fuori dai cassonetti. È successo la notte tra mercoledì e giovedì a Borgo Nuovo. Due notti fa invece gli incendi sono divampati al Villaggio Santa Rosalia, in via Verdinos, in via Lazzaro e nella zona dell’ospedale Civico.

Altri raid

A fuoco discariche abusive tra Palermo città e provincia anche tre notti fa. Vigili del fuoco costretti a dover far fronte alle esalazioni tossiche della spazzatura incenerita. Non è la prima volta che la zona del palermitano è al centro di questi scriteriati raid con il fuoco che causano un enorme danno ambientale e alla salute dell’uomo. Un incendio ha riguardato cumuli di rifiuti accatastati nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo, per l’esattezza in via Comiso. Una scia di fuoco ha avvolto i sacchetti che erano stati ammassati e abbandonati al bordo della strada. Incendio anche in provincia, per l’esattezza nella vicina Bagheria, dove ad andare a fuoco è stato un appezzamento di terreno incolto in via Dante al cui interno vi erano anche rifiuti sparsi. Da appurare se in realtà l’incendio sia partito dai rifiuti o dall’ammasso di sterpaglie in zona.