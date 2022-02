Spazzatura a fuoco a Palermo ma anche nella vicina Monreale

Centro e periferie di Palermo interessati da diversi incendi di rifiuti nella notte trascorsa. E questa volta i roghi si sono spostati anche in provincia, ed esattamente a Monreale, dove sono comparsi i primi focolai. La spazzatura resta ancora un problema pesante per il territorio del palermitano dove sempre più spesso si fa ricorso al fuoco per disfarsi della spazzatura, non rendendosi conto del gravissimo danno che si va a creare sul piano ambientale.

Gli incendi a Palermo

A Palermo ad andare a fuoco cassonetti e spazzatura a terra. Un primo intervento è stato effettuato nella centralissima via Roma, un altro in via Fausto Coppi, una delle arterie nel cuore dello Zen. In entrambi i casi i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme nell’arco di breve tempo, anche per evitare conseguenze peggiori sul fronte delle esalazioni dei fumi maleodoranti e inquinanti dalla combustione della spazzatura.

Un rogo a Monreale

Anche nella vicina Monreale si è verificato un incendio di rifiuti, scaturito da un cassonetto e che ha coinvolto anche la catasta di rifiuti accanto. E’ accaduto in via Venero ed anche qui le operazioni dei pompieri sono state efficace e veloci.

L’emergenza ambientale

Proprio ieri la nostra redazione giornalistica ha puntato i suoi riflettori sullo Zen 2 a Palermo. Abbiamo messo in evidenza come gli incivili continuino, impunemente, ad abbandonare ogni genere di rifiuto in maniera illegale. Ironia della sorte aveva parlato di discariche visibili fra via Senocrate di Agrigento e proprio la via Fausto Coppi. Zone bersagliate dalla continua formazione di discariche abusive a cielo aperto. Cumuli di spazzatura che, nel peggiore dei casi, vengono dati alle fiamme.

Si trova anche amianto

In queste montagne di rifiuti si può trovare di tutto. Materiale edile, legname, elettrodomestici e, purtroppo, amianto. Rifiuti speciali, soprattutto tossici per la salute pubblica. In particolare, quando qualcuno decide di appiccare le fiamme alle enormi cataste di immondizia presenti all’interno del terreno divenuto recentemente comunale. Fatto che abbiamo documentato nella live tenuta sul posto ieri mattina.