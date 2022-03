Gli incendi hanno interessato alcuni comuni del palermitano

Non è solo Palermo città a preoccupare per i continui incendi di rifiuti ed in generale per il problema del loro smaltimento. Questa notte si sono verificati due diversi incendi in altrettanti centri della provincia. Ed arriva la conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che resta il problema dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia. Le discariche sature, le difficoltà a trovare nuovi impianti, i girti a vuoto del servizio di raccolta e il malcostume di chi ancora si ostina a non fare la differenziata e ad abbandonare i rifiuti nelle periferie restano fenomeni di assoluta attualità.

Gli incendi

Questa notte sono stati due i roghi di una certa entità che si sono verificati nella provincia palermitana. Uno a Termini Imerese e l’altro ad Altavilla Milicia in via Chiesazza Sperone. In entrambi i casi immediato sul posto l’intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Domati i roghi nel più breve tempo possibile, anche per evitare che il fumo e la puzza potessero ulteriormente espandersi.

Ieri altri incendi

Due notti fa altri sono stati gli incendi ai rifiuti sempre più ammorbanti nelle periferie di Palermo. Ad essere stati interessati il quartiere dello Zen a Palermo e un’area periferica a Partinico dove insistono case popolari. Allo Zen a fuoco cataste i rifiuti nelle vie Savona e Coppi. I pompieri hanno lavorato per ore per avere ragione delle alte lingue di fuoco che si sono sprigionate. Stessa situazione a Partinico in via Biagio Petrocelli, area in cui insistono immobili di edilizia popolare. Qualcuno ha appiccato il rogo probabilmente con l’intenzione di disfarsi della spazzatura che ci era accumulata per strada.

Gli ultimi incendi

Appena qualche fa l’ultima scisa di fuochi si era verificata a Borgo nuovo, quartiere periferico di Palermo. Come oramai accade da settimane, quasi senza soluzione di continuità, ad andare a fuoco rifiuti di ogni genere. I vigili del fuoco hanno avuto vita difficile nel domare due enormi roghi in altrettante diverse zone del quartiere dove si erano formate delle vere e proprie discariche abusive. I raid si verificarono nelle vicinanze dell’ospedale Civico e tra la via Castellana e il viale Santissima Mediatrice. In tutti i casi i fuochi hanno interessato cassonetti, i rifiuti accanto e soprattutto le vere e proprie discariche create attorno con vario materiale abbandonato. Mobili, elettrodomestici, in qualche caso anche pneumatici. Immediato sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento gli incendi al culmine dell’ennesima notte difficile.