L'EMERGENZA CONTINUA. MONTAGNE DI SPAZZATURA IN IV CIRCOSCRIZIONE

Continuano le segnalazioni di abbandoni ed accumuli di rifiuti a Palermo. Ad essere maggiormente colpite da questo fenomeno d’inciviltà a cui non sembra esserci soluzione sono le periferie. Montagne di spazzatura vengono segnalate in IV Circoscrizione, in particolare nell’area del Villaggio Santa Rosalia.

Come documentato dalle immagini raccolte questa mattina dalla nostra redazione, il quartiere alle porte del capoluogo siciliano vive una forte situazione di degrado. Incuria che, però, non lesina i suoi effetti nemmeno in centro città. A dimostrarlo vi è la presenza di rifiuti ingombranti in via Roma, come illustrato dall’ex capogruppo del M5S Antonino Randazzo.

IV Circoscrizione invasa dai rifiuti

Come sopra ricordato, l’area della IV Circoscrizione è fra quelle più coinvolte nel fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Tante le segnalazioni, da parte dei cittadini, di rifiuti ammassati in strada in attesa di essere ritirati.

Come mostrato nelle immagini, sono tanti i cumuli presenti in zona. Spazzatura abbandonata in strada in piazza Giuseppe Anelli, in largo Medaglie d’oro e tra via Franco Taormina e via Carmelo Raiti. Caso particolare quello del parcheggio Basile dove, a poche decine di metri dal capolinea dei bus, è stato abbandonato di tutto: dai materassi al mobilio, passando per il materiale edile. Una piccola discarica non autorizzata, a pochi passi dal parco Cassarà, chiuso da ben otto anni per i noti problemi d’inquinamento.

Il caso di via Roma, la segnalazione del consigliere Randazzo

Abbandoni, quelli condotti da incivili, che si verificano anche all’interno del salotto di Palermo. E’ il caso di via Roma, dove ignoti hanno abbandonato delle ruote ed alcuni pezzi di mobilio. Fatto segnalato dal consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo, il quale ha sottolinea il degrado vissuto dall’area negli ultimi anni.

“L’agonia di via Roma a Palermo. Vetrine chiuse, di salotto è rimasto solo quello dei rifiuti ingombranti abbandonati da qualche incivile“. L’esponente pentastellato sottolinea l’importanza di un rilancio commerciale della zona. Ciò per potere combattere fenomeni di degrado e di incuria. “Una prima rivoluzione potrebbe essere quella di modificare il regolamento del Piano urbanistico commerciale, ovvero l’articolo 5 che rende per il momento impossibile richiedere licenze per locali con una metratura che supera i 200 metri quadri. Regolamento fermo da anni in consiglio comunale e di cui ne abbiamo chiesto in questi mesi la trattazione”.

Tornano gli ingombranti in via Re Tancredi

Ma sono tante le zone a soffrire gli effetti dell’ennesima emergenza rifiuti vissuta dal capoluogo siciliano. A creare i maggiori problemi agli operatori di Rap, impegnati sul territorio per lenire gli effetti degli abbandoni, sono gli ingombranti. Tipologie di rifiuti che richiedono, a volte, interventi speciali, anche con l’ausilio di pale meccaniche. Come avvenuto nel caso di via Nicoletti, caso di cui ci siamo occupati qualche giorno.

E, come ci segnalano alcuni lettori, gli ingombranti sono tornati a popolare anche via Re Tancredi, strada situata all’interno del quartiere Zisa, in V Circoscrizione, di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane quando, l’eccessivo ammasso di spazzatura aveva occupato l’intera sede stradale procurandone la chiusura. La paura vissuta dai residenti è che, a causa dei nuovi abbandoni, la strada possa ripopolarsi di spazzatura, con conseguenze già viste in passato.

Spazzamento meccanico al via in VIII Circoscrizione

Intanto, nella giornata di oggi, si è tenuta una riunione tecnico-operativa per fare il punto sul servizio di spazzamento meccanizzato. Operazioni che partiranno a breve su alcune vie dell’ottava circoscrizione. Presenti, oltre alle figure dirigenziali di RAP, il presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara, gli esponenti del comando di polizia municipale e i rappresentanti di Amat.

“La riunione – spiega l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso – è stata molto proficua. Si è riscontrata una collaborazione massima di tutti gli attori interessati dal piano di spazzamento meccanizzato. Si è determinato di partire gradualmente. Abbiamo individuato, per la settimana corrente, singole vie che giornalmente saranno coinvolte dal servizio notturno di spazzamento. Aree che richiedono il supporto della polizia Municipale e dell’Amat”.