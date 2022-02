Questa notte altri due roghi tra le vie Roccazzo e Cartagine

Ancora un’altra notte tra le fiamme a Borgo nuovo, quartiere periferico di Palermo. Come oramai accade da settimane, quasi senza soluzione di continuità, ad andare a fuoco rifiuti di ogni genere. I vigili del fuoco hanno avuto vita difficile nel domare due enormi roghi in altrettante diverse zone del quartiere dove si erano formate delle vere e proprie discariche abusive.

Situazione ambientale complicata

Si va sempre più complicando l’emergenza ambientale in diverse zone della città di Palermo dove si verificano questi continui incendi. In particolare sono le aree del Borgo nuovo e dello Zen quelle più colpite dai piromani della spazzatura, ma diversi altri episodi si sono verificati anche in centro storico. Nello specifico questa notte li incendi si sono verificate nelle vie Roccazzo e Cartagine. Il rogo ha interessato cataste di immondizia che oramai avevano finito per creare delle vere e proprie discariche abusive. All’interno c’era di tutto, dalle suppellettili ai rifiuti domestici.

Le cause

La scia di incendi va avanti oramai dallo scorso week-end. Nelle notti tra sabato e domenica si sono verificati quattro diversi roghi che hanno ancora una volta ammorbato il cielo palermitano. Il fenomeno dell’abbandono della spazzatura, affiancato anche da un servizio di raccolta che ogni tanto registra qualche giro a vuoto per i noti problemi legati alla carenza dei risorse umane della Rap, sta creando non pochi disagi. A farne le spese il territorio non solo sul piano dell’immagine ma anche della salute.

Gli ultimi incendi

Nella notte tra sabato e domenica due gli incendi che hanno interessato il quartiere periferico di Borgo Nuovo, in particolare nella zona vicino all’ospedale Civico. Domenica notte invece i roghi si sono sviluppati tra le vie Castellana e il viale Santissima Mediatrice. In tutti i casi i fuochi hanno interessato cassonetti, i rifiuti accanto e soprattutto le vere e proprie discariche create attorno con vario materiale abbandonato. Mobili, elettrodomestici, in qualche caso anche pneumatici. Immediato sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento gli incendi al culmine dell’ennesima notte difficile.