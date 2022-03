Ancora un altro rogo ha interessato viale delle Scienze

La catena di incendi ai rifiuti fa davvero fatica a spezzarsi a Palermo e provincia. Anche questa notte i piromani della “munnizza” non si sono fatti pregare nell’accendere roghi ai danni di cassonetti e spazzatura traboccante per strada. Impressionante il numero di episodi che oramai dalla fine dello scorso anno si susseguono soprattutto a Palermo città e che questa notte ha interessato la zona più periferica di viale delle Scienze.

L’ultimo incendio

Questa notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel quartiere “Medaglie d’oro” per un incendio a cassonetti e spazzatura. L’allarme è scattato al centralino dei pompieri intorno alla mezzanotte e come sempre l’intervento è stato immediato e celere. Tutto messo in sicurezza nel più breve tempo possibile ma ancora una volta l’esalazione di fumi inquinanti si è sparsa nell’aria circostante, dove insistono numerose abitazioni.

Anche la provincia

Non è solo Palermo città a preoccupare per i continui incendi di rifiuti ed in generale per il problema del loro smaltimento. La notte tra lunedì e martedì si sono verificati due diversi incendi in altrettanti centri della provincia. Ed arriva la conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che resta il problema dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia. Le discariche sature, le difficoltà a trovare nuovi impianti, i girti a vuoto del servizio di raccolta e il malcostume di chi ancora si ostina a non fare la differenziata e ad abbandonare i rifiuti nelle periferie restano fenomeni di assoluta attualità. Un rogo si è verificato a Termini Imerese e l’altro ad Altavilla Milicia in via Chiesazza Sperone. In entrambi i casi immediato sul posto l’intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Domati i roghi nel più breve tempo possibile, anche per evitare che il fumo e la puzza potessero ulteriormente espandersi.

Nelle ultime 48 ore altri incendi

Tre notti fa altri sono stati gli incendi ai rifiuti sempre più ammorbanti nelle periferie di Palermo. Ad essere stati interessati il quartiere dello Zen a Palermo e un’area periferica a Partinico dove insistono case popolari. Allo Zen a fuoco cataste i rifiuti nelle vie Savona e Coppi. I pompieri hanno lavorato per ore per avere ragione delle alte lingue di fuoco che si sono sprigionate. Stessa situazione a Partinico in via Biagio Petrocelli, area in cui insistono immobili di edilizia popolare. Qualcuno ha appiccato il rogo probabilmente con l’intenzione di disfarsi della spazzatura che ci era accumulata per strada.