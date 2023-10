La ricetta dello chef Stefano Barbato

Arriverà prima o poi l’autunno e finalmente potremo festeggiare a tavola con i prodotti di stagione. Chi non ama i funghi porcini? L’autunno li eleva a protagonisti assoluti del nostro desco. Possono essere utilizzati in tantissime ricette. Una della preparazioni più golose li vede abbinati al guanciale croccante ed ai piselli freschi, per un ragù saporito e indimenticabile. Ecco la ricetta che valorizza al massimo il sapore e la fragranza dei porcini. Si tratta di un primo piatto che abbina i porcini a dei dadini di guanciale croccante con un tocco di freschi e brillanti pisellini verdi. Il risultato finale sarà un piacere sublime per il palato.

Gli ingredienti per i rigatoni con funghi porcini e guanciale

250 gr mezzi rigatoni

2,5 litri acqua

da 21 a 25 gr sale grosso

1 kg funghi porcini

500 gr piselli

100 gr guanciale

1 scalogno

1 spicchio d’aglio

1 carota

5 pomodorini

1 ciuffo prezzemolo tritato

100 gr pecorino dolce

sale e pepe

olio extravergine di oliva

La ricetta

Ponete uno spicchio d’aglio in camicia su un tagliere, appoggiate su di esso la lama piatta del coltello e schiacciatelo leggermente, poi mettetelo in una padella con lo scalogno precedentemente tritato. Lavate la carota e tagliatela a dadini di circa ½ centimetro. Lavate i pomodorini e tagliateli in 4 o in 6 parti. Mondate i funghi porcini, dopodiché dividete i gambi dalle cappelle. Tagliate i gambi a cubetti e le teste a fettine, quindi teneteli separati in quanto i gambi hanno bisogno di un maggior tempo di cottura.

Passate ora a tagliare il guanciale in piccoli bastoncini e cominciate la fase di cottura del condimento. Versate un giro di olio extravergine d’oliva nella padella con l’aglio e lo scalogno tritati e cominciate a soffriggere a fuoco basso. Quando lo scalogno comincia a diventare trasparente, aggiungete il guanciale, alzate la fiamma e lasciatelo rosolare per bene. Dopo pochi istanti, quando anche il guanciale comincia a diventare trasparente e a rilasciare il suo grasso, unite la carota e i pomodorini.

Salate e pepate leggermente, quindi eliminate l’aglio dalla padella e unite i gambi dei porcini. Aggiungete un pizzico di sale in modo che il porcino possa estrarre i suoi liquidi di vegetazione, mescolate e dopo 5 minuti unite anche i piselli e continuate la cottura con il coperchio. Dopo un paio di minuti, quando i piselli inizieranno la loro cottura, aggiungete anche le teste dei porcini. Aggiustate di sale, pepate un pochino e portate a cottura a fuoco medio e con il coperchio semiaperto, mescolando delicatamente di tanto in tanto (il tempo di cottura dei porcini è di 15 minuti, la cottura dei piselli è di 10 minuti). Se il condimento risultasse un po’ asciutto, aggiungete mezzo bicchiere di acqua e terminate la cottura. A questo punto la vostra base per la pasta o per il contorno, ma anche per un secondo che può essere vegetariano o vegano eliminando il guanciale, è pronta! Quindi spegnete il fuoco, coprite con il coperchio e lasciate riposare per qualche minuto.

Nel frattempo fate cuocere la pasta al dente in acqua bollente salata. Mettete a scaldare a fuoco basso la quantità di condimento desiderata in una padella saltapasta, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura della pasta. Scolate la pasta e versatela direttamente nel condimento. Saltate velocemente la pasta con il condimento a fuoco vivo per amalgamarla. Quindi spegnete il fuoco, aggiungete il pecorino, un po’ di prezzemolo tritato, una macinata di pepe e un filo di olio extravergine d’oliva. La pasta con porcini, guanciale e piselli è pronta.

