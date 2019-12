"assicurare una nuova visione a questo importante comparto"

L’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, è stato delegato ieri all’unanimità da tutti gli assessori per l’Agricoltura d’ Italia, in seno alla Conferenza Nazionale Politiche Agricole, a rappresentare le regioni d’Italia al tavolo negoziale per la stesura del nuovo contratto collettivo nazionale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico, forestale e agrario, scaduto dal 2012.

“Ringrazio i colleghi assessori per la fiducia e la stima accordata – afferma Bandiera –. Lavoreremo per contemperare due giuste esigenze: migliorare le condizioni contrattuali, di lavoro e di vita, dei lavoratori forestali e disegnare un documento finale che sia sempre più attinente con le esigenze dei territori, comprese quelle più attuali. Dobbiamo assicurare una nuova visione a questo importante comparto, che tenga conto sia delle nuove attività che possono essere messe in campo e assegnate ai lavoratori forestali, che di tutto il lavoro che deve essere fatto in Italia sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico, in un territorio nazionale che ha dimostrato di essere particolarmente fragile”.