In Sicilia

Dopo la vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del Pd, dalla Sicilia, e dalla mozione che lo ha sostenuto arriva la richiesta di un rinvio dei congressi provinciali.

“La vittoria di Nicola Zingaretti in Sicilia e l’alta partecipazione al voto verificatasi in tutta la regione, apre una nuova possibile stagione di rilancio del Pd siciliano, propedeutica ad un buon risultato sia alle prossime elezioni europee, sia a quelle amministrative di aprile. Proprio in virtù di queste scadenze e per creare un clima di condivisione delle scelte che metta da parte definitivamente scontri e divisioni, chiediamo il rinvio dei congressi provinciali previsti nel mese di marzo”. Lo afferma Marco Miccoli, rappresentante di Nicola Zingaretti nella Commissione Nazionale per il Congresso.

“Condivisione e rispetto del pluralismo – prosegue Miccoli -, saranno caratteristiche fondanti del nuovo corso del PD di Zingaretti. Chiediamo pertanto anche la fine immediata della campagna di polemiche e attacchi personali, effettuata tramite i social network e con l’utilizzo di interviste sulle pagine dei giornali locali”. “Il confronto in un partito e’ sempre cosa sana, ma e’ utile se fatto all’interno degli organismi dirigenti deputati. Anche su questo e’ tempo di inaugurare una nuova stagione”, conclude.

“Accogliamo favorevolmente la proposta del rappresentante di Nicola Zingaretti per un percorso unitario a partire dallo stop dei congressi provinciali. Proporremo al presidente della Commissione regionale per il Congresso della Sicilia di portare questa richiesta in commissione. Le amministrative di aprile e le europee di maggio impongono a noi tutti di abbassare i toni, di spegnere ogni polemica e di affrontare insieme le sfide elettorali. Un percorso di condivisione che può partire, secondo noi, anche dall’individuazione di una segreteria regionale unitaria per la quale ci dichiariamo disponibili fin da subito”- Lo dichiara il vicesegretario del Pd Sicilia, Antonio Rubino.