lo dice michele catanzaro, parlamentare regionale del pd

“Il rinvio delle scadenze fiscali e la sospensione dei ruoli dei consorzi di bonifica non possono essere intesi nè come aiuto agli agricoltori nè tantomeno come una soluzione al problema visto che è solo un rinvio dei pagamenti”.

Lo dice Michele Catanzaro parlamentare regionale del Partito Democratico

“Sospendere non significa annullare – aggiunge – e senza atti concreti gli imprenditori agricoli si troveranno a pagare tutto insieme a fine anno. Così facendo il governo rischia di infliggere l’ennesima batosta ad un intero comparto produttivo. L’agricoltura siciliana è il perno dell’economia siciliana,- conclude il deputato Pd – dobbiamo pensare misure di sostegno che aiutino la ripartenza alla fine dell’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo e non palliativi che servono solo a fare sterile propaganda”.