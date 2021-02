Lavori appaltati allo Iacp

“Con l’avvio dei lavori di manutenzione di diversi immobili Iacp nel quartiere San Filippo Neri, il Governo Musumeci conferma il proprio impegno sulla rigenerazione urbana della città di Palermo. Siamo partiti dalle periferie più trascurate, dando nuovo impulso al ruolo della Regione Siciliana per spingere risorse e progetti nella direzione voluta dalla comunità. Interveniamo con opere dal valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro nelle palazzine in via Luigi Einaudi, via Gino Zappa e via Costante Girardengo per il ripristino di intonaci e facciate realizzati negli anni Settanta. L’Iacp, inoltra, è già impegnato nel recupero dei ribassi d’asta per implementare ulteriormente i lavori previsti. Nel frattempo, stavolta con il supporto del Genio civile, abbiamo avviato la progettazione partecipata dagli abitanti del quartiere di un nuovo parco urbano da realizzare nell’area fra le vie Fausto Coppi e Senocrate di Agrigento, da decenni in abbandono”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della cantierizzazioni dei lavori, appaltati dall’Istituto autonomo case popolari di Palermo, nell’ambito del Progetto Ruiss e che interessano l’edilizia pubblica del quartiere Zen.

Interventi di riqualificazione allo Zen ed il piano di interventi per le periferie

Cinquantotto milioni di euro per la riqualificazione delle periferie a Palermo con interventi in programma che riguarderanno lo Sperone, San Filippo Neri e Borgonuovo.

“Oggi è un giorno importante per la città tutta. Finalmente, dopo un iter burocratico ventennale, in cui si è corso il rischio di perdere questi fondi, abbiamo potuto votare l’approvazione di 28 fondamentali interventi pubblici finanziati con 58 milioni di euro, che prevederanno lavori importantissimi per quartieri Sperone, San Filippo Neri e Borgo Nuovo. Tra questi la costruzione di una scuola d’infanzia in via Patti, il completamento della rete fognaria allo Zen-San Filippo Neri e il recupero del Baglio Mercadante che diventerà un centro polifunzionale per I giovani del quartiere, la messa in sicurezza di tante scuole, come il plesso Maritain a Borgo Nuovo, le tre sezioni di scuola d’infanzia in via Pecori Giraldi, I plessi Mattarella e Randazzo allo Sperone e la scuola Sciascia. E ancora, sarà realizzato un parco verde attrezzato nel quartiere Sperone che prevede finalmente la costruzione di due nuove piscine comunali e la riqualificazione di aree verdi a Borgo Nuovo e allo Zen” avevano commentato consiglieri comunali di “Avanti insieme” Valentina Chinnici, Paolo Caracausi, Massimo Giaconia, Claudia Rini, Toni Sala