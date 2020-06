Risotto pere e liquirizia, una piccola magia in cucina. Il risotto mantecato al parmiggiano è un classico della cucina italiana.

Quella di oggi è la versione Masterchef con variazioni sul tema. Un progetto di cucina molto spinto, per stupire i vostri ospiti con un piatto tradizionale reso moderno e originale il risotto con pere, gorgonzola e polvere di liquirizia è perfetto. E la ricetta qui proposta è frutto della sapiente arte di Ivan Iurato, lo chef siciliano protagonista della seconda edizione del contest culinario.

Ecco come procedere alla preparazione del risotto liquirizia, pere e gorgonzola. Si mette a soffriggere la cipolla tagliata a piccoli pezzi o a fettine sottili in una padella con dell’olio. Dopo circa un minuto, aggiungete il riso e lasciatelo un altro minuto per farlo tostare. A questo punto aggiungete la pera tagliata a cubetti e iniziate a versare qualche mestolo di brodo vegetale caldo, mescolate spesso e ogni volta che il risotto liquirizia, pere e gorgonzola inizia ad asciugarsi versate ancora brodo. Quando il riso sarà cotto, spegnete il fornello e mantecate con il parmigiano, il gorgonzola ed il burro fino. Servire decorando con i tocchetti di pera freschi e spolverizzando un poco di polvere di liquirizia.

Ecco gli ingredienti: 200 gr riso, 70 gr gorgonzola dolce, 1 litro brodo vegetale, 1 pera, 1 cipolla piccola, qb burro, qb parmigiano grattugiato, qb olio extravergine d’oliva, qb liquirizia in polvere