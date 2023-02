La feroce aggressione

Tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 23 anni sono stati denunciati con l’accusa di rissa e lesioni per il feroce pestaggio a sangue avvenuto all’interno e all’esterno del cinema Uci del centro commerciale Forum di via Pecoraino, a Palermo. I tre ragazzi sono stati identificati grazie all’attento lavoro dei poliziotti del commissariato di Brancaccio, dopo aver ascoltato varie testimonianze e analizzato alcune immagini di alcune videocamere poste sui luoghi. Tra chi rischia una denuncia ci sarebbe anche la vittima un 35enne che potrebbe essere chiamato a rispondere di rissa.

La vittima sarà ascoltato dopo la guarigione

Al momento l’uomo non può essere sentito dalla polizia per via delle ferite riportate nella violenta colluttazione ma nei prossimi giorni anche la sua posizione sarà valutata dagli investigatori. Infatti, secondo quanto hanno raccontato i tre giovani di Ciaculli, il primo ad aggredirli sarebbe stato proprio il 35 enne poi picchiato in modo violento dal branco. Insomma, anche il 35enne avrebbe partecipato alla rissa, secondo i ragazzi che sono stati identificati e portati in commissariato.

Attimi di terrore

All’interno del cinema del Forum è avvenuto l’inspiegabile. Un presunto rimprovero al gruppetto di ragazzi che disturbavano la proiezione di un film, gli animi che si agitano e la furibonda reazione del branco che ha picchiato a sangue l’uomo fino a ridurlo con diverse lezioni in tutto il corpo, tra cui anche il setto nasale rotto. Attimi di puro terrore all’Uci Cinemas di Brancaccio, che sono terminato solo dopo che la compagna della vittima ha chiamato le forze dell’ordine e il gruppetto è fuggito via a bordo di un’auto.

I giovani non mostrano pentimento

Quello che lascia pensare è il fatto che i giovani chiamati in commissariato, nel corso del colloquio con gli investigatori, non sarebbero apparsi affatto pentiti di quello che avrebbero fatto al 35enne dichiarando di essersi difesi dall’aggressione dell’uomo. Una versione che al momento non trova conferme dalle immagini e dalle testimonianze raccolte. L’uomo dopo una discussione iniziale sarebbe stato trascinato nei corridoi esterni alla sala. Hanno continuato a pestarlo pure mentre era a terra. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza lasciano pochi dubbi. I giovani sono ripresi mentre colpiscono l’uomo con violenza.