Ritardi e treni soppressi fra Messina e Palermo, danni per il maltempo

11/09/2020

Danni, disagi, treni soppressi, pullman sostitutivi e rallentamenti sulla linea ferrata da Messina a Palermo a causa del maltempo. L’ondata di pioggia ha causato crollo di massicciate, smottamenti, danni all’infrastruttura tecnologica e alla segnaletica e così via. Le conseguenza sono state soprattutto forti rallentamenti e ritardi dei treni ma anche convoglio soppressi e sostituiti con corse di autobus fra le 14 e le 17. Partendo da Messina danni alla segnaletica e all’infrastruttura tecnologica si sono registrati a Brolo con conseguenti forti rallentamenti e limitazioni della velocità dei treni. Fra le 14 e le 17 tre convogli regionali sono stati soppressi nella tratta santo Stefano di Camastra-Caronia e sono stati sostituiti da bus. Riduzione della velocità fra Messina e Patti. danni alla tratta anche in zona Acquedolci. Nel Palermitano detriti sui binari fra Altavilla e Termini Imerese. E’ stato necessario un intervento per rimuovere fango ed esiti di una frana. Danni anche nella tratta Ogliastrillo in territorio di Cefalù con conseguenti rallentamenti di tutti i convogli sia veloci che regionali. Da ferrovie fanno sapere che la situazione è in via di risoluzione grazie agli interventi di risistemazione. Ci sarà, però, da recuperare i ritardi accumulati nel corso di queste ore e per rimettere in sicurezza la tratta sperando che il maltempo non causi nuovi danni e disagi nelle prossime ore. Le previsioni, infatti, parlano di temporali in fase di spostamento vero il Messinese e anche domani continua l’allerta meteo che potrebbe portare a forti rovesci nelle ore pomeridiane di sabato con conseguenti disagi anche nelle prossime 24 ore. Il temporale di queste ore ha causato forti disagi anche in città a Palermo dove i sottopassi della circonvallazione sono stati chiusi e poi riaperti dopo un controllo. Una squadra municipale e 5 squadre di vigili urbani presidiano tutte le zone critiche per evitare il ripetersi di quanto accaduto il 15 luglio scorso

