Fortunatamente nessun ferito questa notte a Roccapalumba

Paura ieri sera per un incendio scoppiato in un’abitazione di Roccapalumba, paesino della provincia Palermitana. Ad andare a fuoco una stanza all’interno di un immobile di via Galileo Galilei per cause che ancora sono in via di accertamento.

Immediati soccorsi

Immediato l’arrivo dei soccorsi nel momento in cui è stato lanciato l’sos ieri sera, intorno alle 21,30. Ben quattro le squadre dei vigili del fuoco che sono accorse in zona per poter domare le fiamme. L’intervento si è protratto sino poco dopo la mezzanotte. Quasi tre ore per avere ragione delle fiamme. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito, i danni sono stati abbastanza limitati proprio per la tempestività delle operazioni dei pompieri.

Settimana scorsa incendio nel Trapanese

Episodio che segue di appena qualche giorno un altro incendio ad un’abitazione avvenuto ad Alcamo, nel Trapanese. La settimana scorsa è andata pesantemente danneggiata a causa delle fiamme scatenate da cause accidentali. Parzialmente distrutto il tetto e il sottotetto dell’immobile in contrada Palma, alla periferia della cittadina. Non si è registrato alcun ferito anche perché i proprietari dell’edificio in quel momento erano fuori.

Incendi a Palermo e Caltanissetta

Nel settembre scorso andò a fuoco nella notte un’abitazione anche a Palermo in via Aristofane. Il rogo in particolare aggredì la veranda dell’immobile che si trova in una traversa del principale viale dell’Olimpo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed evitato che si potesse ulteriormente propagare, riuscendo quindi a limitare per quanto possibile i danni. Un altro incendio sempre nello scorso settembre divampò a Caltanissetta in un appartamento di via Dusmet, nel quartiere Santa Flavia. Tutte le famiglie del palazzo furono evacuate dalle volanti della polizia intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco. Nell’incendio nessuno rimase ferito.

L’incendio a Comiso dell’altra notte

Ancora un rogo, questa volta a Comiso, nel Ragusano, ha destato molta preoccupazione. I vigili del fuoco intervennero per domare un rogo all’interno di un complesso residenziale alla periferia del comune. Le fiamme si propagarono da sterpaglie nei pressi del condominio e arrivarono a minacciare alcuni appartamenti, tanto da costringere alla fuga i condomini. Non si registrarono anche in questo caso feriti.