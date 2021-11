Tanti profili ricercati per il Verdura resort e Villa Igea

Posti di lavoro in Sicilia nell’ambito del turismo e dei servizi della ricettività. La nota catena Rocco Forte Hotels seleziona in vista della prossima stagione turistica 2022 diverse figure in tre dei siti gestiti in Sicilia. Per l’esattezza al Verdura Resort di Sciacca, al Verdura Private villas di Sciacca e villa Igea di Palermo.

Le occasioni al Villa Igiea a Palermo

Diverse le professionalità da piazza al Villa Igea: Personal Assistant to General Manager, Pool Attendant, Chef de Partie, Commis de Partie, Pastry Chef de Partie, Steward di Cucina, Hostess, Maitre, Maitre alle colazioni, Chef de Rang, Commis de Rang/Bar, Banqueting Maitre, Barman Mixologist, Floor Supervisor, Room Attendant, Housekeeping Porter, Doorman, Bellboy, Pool Concierge, Front Desk Agent, Switchboard Operator.

Le figure per il Verdura Resort

Ecco le figure ricercate per il Verdura Resort di Sciacca, nell’agrigentino: Housekeeping Manager, Chief Engineer, Laundry Supervisor, Room Attendant, Porter, Concierge, Front Desk Supervisor, Front Desk Agent Turnante, Switchboard Operator, Guest Relations Agent, Magazziniere, Giardiniere, Elettricista, Idraulico, Maitre alle colazioni, Head Waiter, Sommelier, Hostess, Chef de Rang, Demi Chef de Rang, Barman, Commis de Rang/Bar, Steward di Cucina, Junior Sous Chef, Chef de Partie, Demi Chef de Partie, Commis de Partie, Shop Assistant, Caddy Master.

Chi si cerca per il Verdura Private Villas

Ecco invece quali sono i profili ricercati per il Verdura private Villas: Villas Agent, Villas Assistant, Housekeeper, Room Attendant, Elettricista, Idraulico e Giardiniere.

Come candidarsi

In tutte le aziende collegate alla catena, viene assicurato dalla Rocco Forte Hotels, verrà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo; a Sciacca viene offerto vitto ed alloggio ad addetti ristorazione e front office. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae con foto entro il 13 dicembre prossimo a recruitment.italy@roccofortehotels.com specificando per quale struttura ci si intende candidare. “Analizzeremo tutte le candidature ricevute – viene sottolineato dalla Rocco Forte Hotels – ed i profili valutati idonei saranno convocati per un colloquio conoscitivo durante gli ‘Open Days’ che si terranno al Verdura Resort nei giorni 11 e 12 gennaio e a Villa Igiea nei giorni 13 e 14 gennaio, dalle ore 9 alle 18. Per maggiori informazioni sarà possibile contattare l’ufficio regionale di risorse umane al numero 0552029737, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 17 o inviando una mail a recruitment.italy@roccofortehotels.com.