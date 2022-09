Lo Nardo: "Spazzatura in spiaggia ormai da tempo"

Rifiuti con vista mare. La spiaggia di Romagnolo, nel cuore della II Circoscrizione di Palermo, si trova in un evidente stato di degrado. L’area marinara è stata liberata, circa due mesi fà, da alcuni baracche che soggiornavano da tempo sull’arenile. La spazzatura è però rimasta lì, in attesa di capire chi e quando dovesse venirla a ritirare. Una situazione che preoccupa i residenti e i frequentatori della spiaggia, anche alla luce del peggioramento delle condizioni meteo e, in particolare, dell’arrivo delle prime mareggiate.

Spiaggia di Romagnolo piena di spazzatura

Una stasi che si prolunga dal periodo estivo, come ha ricordato ai nostri microfoni la consigliera di circoscrizione del M5S Emanuela Lo Nardo. “Questo è un quadro a cui assistiamo dalla fine dell’estate. La situazione rimane la stessa, nonostante ce ne siamo più volte occupati nel Consiglio della II Circoscrizione. Abbiamo più volte invitato anche l’assessore di competenza per discutere della situazione, ma nulla è cambiato”.

Un’arenile, quello della Costa Sud, che è stato protagonista di alcuni interventi di pulizia, condotti da attivisti ambientali e cittadini dallo spiccato senso civico. Possiamo soltanto ringraziare le associazione di volontari ed ambientaliste, che si sono interessate a questo tratto di costa ripulendolo, nonostante ciò non sia loro compito. Ricordiamo infatti che i cittadini palermitani pagano le tasse per avere un servizio che presenta, ad oggi, diverse falle”.

Situazione che l’esponente pentastellata imputa ad un conflitto d’attribuzione fra due Partecipate del Comune. “Non è ancora chiaro chi tra Rap e Reset ha il compito di svolgere queste mansioni – sottolinea Emanuela Lo Nardo -. Dovrebbero sedersi ad un tavolo e capire chi deve fare cosa. Ad oggi i rifiuti rimangono così, senza che si capisca chi deve venire a toglierli”. Quadro, quello che riguarda l’area della Costa Sud, aggravato da un altro problema contingente e risiede proprio in quell’area, ovvero quello del pontile di Romagnolo, ormai distrutto e che necessiterebbe di manutenzione urgente o di una ricostruzione completa.