Duecentocinquanta litri di carburante sono stati rubati da un’autogru nel porto di Termini Imerese (Palermo). Il mezzo si trovava nell’area di cantiere per i lavori di manutenzione nell’area portuale. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri.

Il furto a Bagheria

Qualche giorno fa i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 37enne, palermitano con l’accusa di furto aggravato. Durante un servizio notturno i militari della stazione di Santa Flavia, percorrendo via Indro Montanelli, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi del centro di stoccaggio dei rifiuti.

Beccato in flagranza di reato

I militari avrebbero dapprima osservato a distanza l’indagato, il quale avrebbe scavalcato il cancello d’accesso dell’area di deposito, con un secchio ed un tubo, per poi forzare il serbatoio di un camion in sosta ed iniziare a estrarre il carburante. I carabinieri sono intervenuti bloccando l’uomo che stava rubando il combustibile da un mezzo di proprietà della società che si occupa della raccolta dei rifiuti. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese.

Spaccata al bar Il Golosone di piazza Castelnuovo

Sempre nelle settimane scorse i ladri hanno messo a segno un furto in centro a Palermo. I malviventi sono entrati nel bar Il Golosone, in piazza Castelnuovo. Due giovani a volto coperto sono entrati nel locale portando via il registratore di cassa con circa mille euro e la macchina del ginseng. I due giovani sono riusciti a spaccare la vetrina con un piede di porco. Uno indossa un cappellino e un altro il casco. La denuncia è stata presentata dal titolare agli agenti di polizia che indagano.

Furto in un supermercato e gelateria in via Aurispa e via Scobar, indagini

I ladri sono entrati due notti fa anche in un’altra gelateria e in un supermarket a Palermo. Il primo colpo in via Aurispa dove è stata divelta la saracinesca e portati via i soldi in cassa nel supermercato e alcuni generi alimentari e alcolici. Il bottino è da quantificare. Altro colpo al gelatiere in via Scobar. In questo caso i ladri hanno portato via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che in entrambi i casi hanno raccolto le denunce dei titolari e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

