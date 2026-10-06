Dopo la celebrazione, il mese scorso, del primo decennio di attività del Monk Jazz Club di Catania entra nel vivo l’annualità speciale ribattezzata dai soci dell’associazione Algos che gestisce il jazz club “10 Years Together”. A Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca nel cuore della città etnea, è tutto pronto per la stagione autunnale-invernale che chiuderà in bellezza questo 2026 di grandi successi che conferma il Monk come il jazz club più importante della Sicilia orientale.

Si inizia venerdì 9 e sabato 10 ottobre con quattro repliche, fuori abbonamento, di “Blue Island Echoes”, concerto con Francesco Cafiso al sassofono, Dino Rubino al pianoforte e alla tromba, Nello Toscano al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria. Dino Rubino è anche il direttore artistico del Monk: «Un quartetto che esiste da anni e che una volta si chiamava Island Blue Quartet. Faremo un repertorio con brani di Francesco, miei, e di Nello. Abbiamo inciso circa sei dischi con Francesco, c’è una affinità musicale decennale e quindi ci piaceva che fosse Francesco ad aprire il festival». Tre dei quattro concerti sono già sold out, quello di venerdì 9 alle 21.30 e i due di sabato 10 ottobre alle 19 ed alle 21.30. Qualche biglietto resta per la replica aggiunta di venerdì 9 ottobre alle ore 19: biglietto € 32

Dino Rubino, Francesco Cafiso, Nello Toscano e Enzo Zirilli al Monk il 20 dicembre 2024, foto Alessia Spampinato

Il resto della stagione 2026 del Monk Jazz Club

Con “Introducing Antonio Scannapieco”, il 30, alle 21.30, ed il 31 ottobre, alle 19 ed alle 21.30, comincia la stagione ad abbonamento del Monk Jazz Club: sul palco il concerto incentrato sul giovane trombettista salernitano (figlio del noto contrabbassista Tommaso), che suonerà con Geremia Pasquale al sassofono tenore, Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Angelo Gregorio alla batteria. Dino Rubino: «Un quintetto di giovanissimi, che hanno fatto un album molto bello, uscito alla fine dell’anno scorso, e lo vengono a presentare al Monk».

Antonio Scannapieco

“Introducing Antonio Scannapieco” è un lavoro che mette in dialogo hard bop, interplay moderno e scrittura originale. L’identità del gruppo nasce dalle molteplici influenze musicali che i suoi membri fondatori hanno assorbito nel corso degli anni attraverso ciò che amano ascoltare. Il suono che ne scaturisce affonda le radici nella tradizione hard bop degli anni ’60, con l’intento di ricreare quel carattere deciso e il dialogo tra sassofono tenore e tromba che hanno reso celebri i grandi quintetti di quell’epoca. Allo stesso tempo nelle composizioni è presente una direzione moderna, un approccio personale e contemporaneo che convive con il forte legame verso le origini del jazz. Biglietto: € 27

Il 6 e 7 novembre arriva al Monk “Flamingo”, progetto discografico del chitarrista etneo Carlo Proto, pubblicato dalla Jazzy Records di Giovanni Mazzarino che lo affiancherà al pianoforte, insieme con Tommaso Pugliese al contrabbasso, Francesco Scopelliti alla batteria e Giovanna Magro alla voce. Il 20 e 21 novembre torna in Sicilia il sassofonista norvegese Karl Seglem (sax tenore, corno di capra, voce e poesie) il quale con Dag-Filip Roaldsnes al pianoforte, Hallvard Gaatdløs al basso e voce e Kåre Opheim alla batteria e voce, proporrà la sua consueta fusione fra jazz e world music.

Karl Seglem, foto di Alessia Spampinato

Il 4 e 5 dicembre sul palco del Monk arriva “Here and now”, progetto discografico del chiarrista viterbese Alessandro Iachini che suonerà al Monk con Domenico Sanna al pianoforte, Giulio Scarpato al basso e Luca Gallo alla batteria, disco sostenuto dal Nuovo Imaie. La stagione 2026 si chiuderà il 18 e 19 dicembre con “South side”, progetto inedito, basato sulla musica latinoamericana, di Alessandro Presti alla tromba, Roberto Taufic alla chitarra e Nello Toscano al contrabbasso.

Alessandro Presti

Abbonamento

L’abbonamento, che non comprende il primo concerto in cartellone, ha un costo di € 120. Per gli abbonati alla nuova stagione, il biglietto del concerto “Blue Island Echoes” con Francesco Cafiso – € 32 – avrà un prezzo speciale di € 15. Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

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