Cade in casa il Rugby Palermo, l’Arechi Salerno vince 33-9

Edoardo Ullo di

26/04/2022

Cade in casa, dopo tre anni di imbattibilità interna, il Rugby Palermo si arrende all’Arechi Salerno. La capolista, che già aveva sconfitto all’andata gli arancioneri, si impone per 33-9 nella prima giornata di ritorno del girone interregionale dei play off per la serie B della palla ovale. Per i campani arriva una vittoria con bonus grazie alle 4 mete realizzate. Ad impinguare il bottino ospite due trasformazioni e tre calci piazzati. A rendere meno amara la sconfitta tre calci di punizione firmati d Benfante ma il match non è mai stato in discussione. Gli ospiti, salgono in classifica a quota 26 e si dirigono verso la qualificazione alla fase finale degli spareggi per la promozione in cadetteria. Il XV palermitano allenato da Gioacchino La Torre rimane a quota 11 e pensa al riscatto domenica prossima quando sarà a Lecce per la seconda giornata di ritorno. I pugliesi hanno perso nettamente a Benevento per 37-17 con i campani che scavalcano gli arancioneri in graduatoria. L’altra sfida del raggruppamento siculo-campano-pugliese ha visto la larga affermazione esterna per 48-0 delle Tigri Bari ai danni dell’Afragola. Massari “Sconfitta meritata” Il presidente del Rugby Palermo, Stefano Massari, ha commentato la sfida dei suoi. “Sconfitta meritata – ha sottolineato – con l’Arechi Salerno che è sceso in campo con un obiettivo: quello della vittoria. Nulla da aggiungere a quanto visto in campo perché non abbiamo alibi. A parte gli assenti dell’ultimo momento per febbre ed infortuni vari, abbiamo perso meritatamente. Abbiamo ricevuto i complimenti per il terzo tempo. Andiamo, comunque, avanti e pensiamo positivamente: delle quattro gare che rimangono da qui alla fine della stagione, tre le faremo in casa. Occhio e testa al Lecce, che ha perso e che vorrà recuperare terreno. Ci aspetta un’altra battaglia”. Prima della gara della senior si sono affrontate le Under 17 della Rugby Palermo e del S. Gregorio per la seconda fase del torneo regionale. Gli ospiti catanesi si sono imposti per 17 a 12. Girone di ritorno del Rugby Palermo Questo il resto del calendario del girone di ritorno per gli arancioneri. Si torna in campo il 24 aprile dopo la pausa per le festività di Pasqua. 1 maggio: Bros Rugby – Palermo 8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari 15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento 22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.

Massari “Sconfitta meritata”

Il presidente del Rugby Palermo, Stefano Massari, ha commentato la sfida dei suoi. “Sconfitta meritata – ha sottolineato – con l’Arechi Salerno che è sceso in campo con un obiettivo: quello della vittoria. Nulla da aggiungere a quanto visto in campo perché non abbiamo alibi. A parte gli assenti dell’ultimo momento per febbre ed infortuni vari, abbiamo perso meritatamente. Abbiamo ricevuto i complimenti per il terzo tempo. Andiamo, comunque, avanti e pensiamo positivamente: delle quattro gare che rimangono da qui alla fine della stagione, tre le faremo in casa. Occhio e testa al Lecce, che ha perso e che vorrà recuperare terreno. Ci aspetta un’altra battaglia”.

Prima della gara della senior si sono affrontate le Under 17 della Rugby Palermo e del S. Gregorio per la seconda fase del torneo regionale. Gli ospiti catanesi si sono imposti per 17 a 12.

Girone di ritorno del Rugby Palermo

Questo il resto del calendario del girone di ritorno per gli arancioneri. Si torna in campo il 24 aprile dopo la pausa per le festività di Pasqua.

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.