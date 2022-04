La Sais trasporti investe sulla Sicilia-Milano

Il trasporto su gomma in Sicilia potenzia le sue linee a lunga percorrenza. Ad investire la Sais trasporti che ha deciso di rafforzare le linee nazionali per i propri passeggeri. I nuovi servizi collegano il territorio nazionale da Nord a Sud. Le principali novità del gruppo siciliano di trasporti su gomma sono i collegamenti quotidiani Sicilia-Milano, Napoli- Roma-Milano e Roma-Napoli- Puglia.

La Sicilia-Milano

Questa linea consentirà di raggiungere Milano dalla Sicilia. Un’altra linea partirà dall’autostazione di Lampugnano alle 12.15, con fermate intermedie anche a Bologna, Firenze, Siena e Roma. Attivi anche i collegamenti Roma-Milano e Bologna-Milano. Un’altra novità è la linea Napoli-Roma-Milano. Partenze da Napoli alle 20.30 con fermate anche a Firenze e Bologna. Nell’altra direzione partenze da Milano alle 19.30. C’è poi anche la Puglia-Napoli-Roma. In partenza da Roma alle 12, la nuova linea collegherà Napoli, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce e Gallipoli. Nell’altra direzione, partenze alle 11.30 da Gallipoli per Napoli e Roma, con fermate intermedie a Lecce, Brindisi, Taranto e Bari.

L’equipaggio dell’azienda siciliana

Gli autobus delle linee di lunga percorrenza del gruppo Sais trasporti sono tutti di ultima generazione e appartenenti alle più importanti case costruttrici, dotati di wi-fi gratuito e servizi igienici. Gli standard di sicurezza dei mezzi, tutti contraddistinti dalla livrea pentacolore, sono superiori a quelli imposti dagli obblighi di legge ed è prassi consolidata del gruppo la sperimentazione e l’utilizzo dei più moderni dispositivi tecnologici per aumentare il comfort, prestando contemporaneamente attenzione a limitare le emissioni nocive per l’ambiente.

Flotta sicura con videosorveglianza e geolocalizzazione

Tutta la flotta è infatti continuamente monitorata grazie ai più moderni sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione, in grado di garantire i più elevati standard di sicurezza. I conducenti del gruppo sono professionisti di comprovata esperienza, costantemente formati e selezionati in base anche alla capacità e alla cortesia necessaria per venire incontro alle esigenze dei passeggeri.