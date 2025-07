Il Settore benessere animale del Comune di Palermo è intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri con un’operazione mirata alla tutela degli animali, in particolare di un cane della razza Jack Russell, rimasto per ore esposto al sole cocente su un terrazzo nel quartiere Malaspina.

L’intervento congiunto del Comune e della Polizia di Stato

L’azione è stata condotta congiuntamente dall’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli, dal nucleo mobile del canile municipale e con il supporto della Polizia di Stato. Le segnalazioni dei cittadini, allarmati dai guaiti dell’animale e dal fatto che lo stesso non potesse accedere all’interno dell’abitazione, hanno spinto all’intervento immediato. Il terrazzo era esposto ai raggi solari fin dal mattino e privo di adeguata protezione, mettendo a rischio la salute del cane.

L’allarme della Protezione Civile e l’appello di Ferrandelli

“Le condizioni meteo, diramate dalla Protezione civile, avvertono dei gravi rischi che corrono i nostri amici a quattro zampe – ha dichiarato Ferrandelli – ed è fondamentale che i proprietari provvedano a garantire loro ambienti ombrosi e acqua fresca. Lasciare un cane al sole, anche con la presenza di tettoie o gazebo, non è sufficiente a proteggerlo dal rischio”.

L’assessore ha inoltre spiegato che, in giornate con allerta meteo, tali coperture possono surriscaldarsi, creando un vero e proprio effetto serra, rendendo necessario l’accesso libero degli animali all’interno dell’abitazione, attraverso una porta o una serranda aperta.

Un invito alla collaborazione attiva dei cittadini

Ferrandelli ha infine lanciato un invito alla cittadinanza: “Continuate a segnalarci situazioni di rischio per gli animali, così da poterli tutelare e sottrarre a possibili maltrattamenti. È importante che i cittadini sappiano che non restiamo insensibili alle segnalazioni e che, pur con risorse limitate, faremo il possibile per monitorare il fenomeno e garantire il benessere animale nella nostra città”.