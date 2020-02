Matteo Salvini è arrivato nell’aeroporto di Palermo. Il leader della Lega, come prima tappa, avrà un incontro privato a Palazzo d’Orleans col presidente della Regione Nello Musumeci. Poi secondo il programma ufficiale Salvini si recherà nel commissariato Oreto e alle 18.30 è in programma una convention con dirigenti e militanti della Lega. Non è ancora certa invece la passeggiata nel mercato di Ballarò anche se l’ex ministro l’ha annunciata sui social. Stasera invece ci sarà una cena. Domani Salvini incontrerà il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, e poi alle 9.50 terrà una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni per ‘battezzare’ il neo gruppo parlamentare leghista.

In ogni caso in centro città è scattato un piano di chiusure al traffico e sistemi di sicurezza fra Ballarò ed il Commissariato Oreto in via Roma (Leggi qui)

Immediato l’attacco del sindaco Orlando “Apprendo che il senatore Salvini sarà oggi pomeriggio nel quartiere di Ballarò. Non mi sorprende che abbia deciso di andare in un orario in cui i negozi del mercato storico saranno per lo più chiusi. Se fosse andato in altro momento avrebbe dovuto spiegare ai negozianti perché il suo partito in Consiglio comunale ha votato contro i provvedimenti proposti dalla Giunta per la copertura del mercato storico e per la realizzazione di alloggi popolari. Se fosse andato in altro momento, avrebbe dovuto spiegare ai commercianti e ai residenti perché i rappresentanti della Lega a Palermo hanno definito Ballarò come un ‘quartiere laboratorio per l’integrazione della criminalità'”.

“La sua passeggiata in solitaria o accompagnato dalla solita claque – aggiunge il primo cittadino di Palermo – appare quindi per quella che è: una mera provocazione. Ma sarà comunque per lui un’esperienza utile: gli permetterà di toccare con mano una realtà che sta costruendo il proprio futuro, nonostante i voti contrari della Lega, partendo dalle proprie tradizioni e dalla propria cultura, dal rifiuto di ogni illegalità e dal rispetto di tutti i diritti, dall’incontro e dall’accoglienza, dalla partecipazione diretta dei cittadini, di tutti i cittadini del quartiere e della città”.