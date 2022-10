A Santa Flavia parte un piano di erogazione a distretti

Definito un nuovo piano di distribuzione ed erogazione dell’acqua nei diversi distretti cittadini del paese Santa Flavia, serviti dal serbatoio “Collegio Romano”. L’operazione si è resa necessaria da parte di Amap, la società che gestisce in paese il servizio di erogazione idrica, per meglio rispondere alle mutate esigenze gestionali rilevate con l’inizio della stagione autunnale.

La turnazione di lunedì 17 ottobre

Il piano prevede una ben precisa turnazione a giorni alterni che sarà in vigore dal prossimo lunedì 17 ottobre. Per l’esattezza lunedì 17 ottobre nel distretto di “Sant’Elia bassa” acqua erogata dalle 7,30 alle 11, nel centro urbano dalle 11,30 alle 15 e a “Porticello sinistro, Solanto e Fondachello” dalle 15,30 e sino alle 7,30 del giorno successivo.

Le zone interessate dall’erogazione martedì 18 ottobre

Il giorno successivo, martedì 18 ottobre, nel distretto di Capo Zafferano, Sant’Elia e parte alta” acqua erogata dalle 7,30 alle 11; nella zona di “Olivella” dalle 11,30 alle 15; infine a “Porticello sinistro, Solanto e Fondachello” dalle 15,30 e sino alle 7,30 del giorno successivo.

Come identificare la zona di appartenenza

Per identificare in quale distretto ricade la propria utenza, i cittadini possono consultare la mappa interattiva disponibile sul sito aziendale dell’Amap all’indirizzo https://www.amapspa.it/it/santa-flavia-da-lunedi-nuova-turnazione/. Nei prossimi giorni, sarà svolto un costante monitoraggio dei risultati del servizio erogato, valutando dove necessario eventuali variazioni che saranno immediatamente comunicate.

A Capaci disagi, acqua col contagocce

Altri problemi si sono registrati nel Palermitano in questi giorni. A secco di acqua il centro storico di Capaci, un’improvvisa carenza che è scoppiata nello scorso week-end e che probabilmente oggi dovrebbe essere definitivamente superata. Al Comune sono piovute decine e decine di segnalazioni. Dall’Amap, la società che gestisce il servizio idrico in paese, non era stata fatta alcuna segnalazione preventiva di presunti disagi nell’erogazione idrica. Alla fine l’amministrazione comunale si è messa in contatto con la società partecipata ed ha avuto conferme del problema. Effettivamente l’acqua era venuta meno in un’ampia fetta della zona del centro storico di Capaci ed aveva creato malumori e disagi di non poco conto.