Intervento dei pompieri per spegnere il rogo

Notte movimentata nel quartiere del Villaggio Santa Rosalia di Palermo dove un’auto è andata a fuoco mentre era in marcia. Chi era alla guida, non appena ha visto la fumata dal vano anteriore, ha subito arrestato la marcia al centro della carreggiata ed ha deciso dimettersi in salvo. Immediato sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme.

Il rogo

Le fiamme si sono sprigionate nella parte anteriore del veicolo mentre era in marcia in via Vincenzo Vitali. Si ipotizza che il fuoco sia stato innescato da un malfunzionamento dell’impianto elettrico. Il veicolo era abbastanza datato, trattandosi di un vecchio modello di Fiat Punto. E’ dunque possibile che si sia innescata qualche scintilla, per via dell’oramai obsoleto motore, che ha poi scatenato le fiamme. Il tempestivo lavoro dei pompieri ha permesso di evitare che le fiamme potessero estendersi in tutto il veicolo, e quindi il danno è stato circoscritto al solo vano anteriore.

Attimi di panico

Sono stati attimi di panico anche perché le fiamme si sono sprigionate anche con una certa violenza. Proprio per questo motivo chi era alla guida non ha tentato di spegnere le fiamme autonomamente. Tutto si è chiuso con uno spavento e qualche disagio alla circolazione stradale, con l’arteria rimasta bloccata per qualche decina di minuti e le auto in transito costrette a dover fare marcia indietro.

In apprensione un intero quartiere

Le alte lingue di fuoco hanno finito e la sirena dei pompieri hanno finito per svegliare un intero quartiere. Si era registrata una certa apprensione anche perché dal vano motore si era sviluppata un’enorme fumata nera che campeggiava sopra il cielo del quartiere del Villaggio Santa Rosalia. L’odore acre delle fiamme che hanno squagliato parti in plastica del motore ha creato qualche disagio e fastidio ma alla fine il tutto si è circoscritto a dei soli danni materiali, fortunatamente.