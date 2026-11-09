Terza edizione della manifestazione nel quartiere periferico: la città attraversa i propri confini

Una passeggera decisamente d’eccezione ha timbrato il biglietto questa mattina a Palermo. Santa Rosalia è salita a bordo del tram della linea per Roccella per raggiungere lo Sperone, il quartiere che oggi si stringe attorno alla “Santuzza” per una giornata storica. A viaggiare sui binari, tra lo stupore e i sorrisi dei passanti, è stata la statua del Carro Trionfale, caricata a bordo del mezzo pubblico per lanciare un messaggio chiaro: non è la periferia che deve rincorrere il centro, ma è la città che deve imparare a muoversi verso i propri confini.

La partenza da via Balsamo e il parterre istituzionale

Ad attendere la Santuzza ai margini della linea ferrata, proprio al capolinea di via Balsamo accanto alla Stazione Centrale, c’era una fitta delegazione pronta a scortarla nel suo inedito viaggio. In prima linea Antonella Di Bartolo, dirigente dell’attivissimo istituto scolastico comprensivo “Sperone-Pertini”, vero motore dell’iniziativa, insieme a Bernardo Tortorici dell’associazione Amici dei Musei Siciliani. Il valore non solo culturale, ma anche fortemente politico e sociale dell’evento è stato rimarcato dalla presenza alla partenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e dell’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Antonio Rini.

I veri protagonisti: il lavoro dei bambini per la terza edizione

Adesso la festa si è ufficialmente spostata tra le strade dello Sperone. Un appuntamento, giunto alla sua terza edizione, che non è semplicemente un evento di folklore religioso, ma un vero e proprio atto di riscatto sociale. Da settimane i bambini e le bambine del quartiere lavorano senza sosta alla preparazione dei dettagli. Per un’intera giornata il territorio sarà animato da musica, cultura e laboratori, dimostrando come la cooperazione tra scuola e famiglie possa generare nuove e virtuose tradizioni.

Musica e cultura contro i vecchi pregiudizi sulla periferia

Attraverso i linguaggi dell’arte e dell’animazione, la comunità dello Sperone ha voluto lanciare un segnale forte all’intera cittadinanza, lanciando una sfida aperta a chiunque continui a guardare questo territorio attraverso la lente di schemi e pregiudizi banali. Il viaggio del Carro Trionfale sui binari dell’Amat abbatte, anche simbolicamente, le barriere tra il centro storico e la periferia: la “Santuzza”, oggi, viaggia in mezzo alla sua gente.

