il 4 settembre

“U triunfu a Santa Rusulia” è il titolo dello spettacolo che si svolgerà il 4 settembre in piazza Olivella a Palermo

L’iniziativa nella data della ricorrenza della santa patrona di Palermo

L’evento organizzato e promosso dal Comitato territoriale Olivella

Il 4 settembre si svolgerà “U triunfu a Santa Rusulia” all’interno del quartiere Olivella di Palermo. L’iniziativa è organizzata e promossa dal Comitato territoriale Olivella, un comitato di quartiere che si pone l’obiettivo di sviluppare un lavoro sociale, culturale e politico all’interno dell’Olivella.

L’evento nel quartiere che diede i natali alla Santuzza

Il comitato, formato da abitanti e commercianti della zona, ha organizzato questa manifestazione nella data della ricorrenza della santa patrona di Palermo, ormai divenuta un simbolo della città, per riportare alla luce un frammento importante delle nostre tradizioni popolari, proprio nel quartiere che diede i natali alla “Santuzza”, dove sorgeva la casa della famiglia Sinibaldi.

Un racconto cantato e musicato della storia della santa

Il “Trionfo” di Santa Rosalia consisterà in un racconto cantato e musicato della storia della Santa e si svolgerà nella piazza del quartiere, piazza Olivella, alle 18:30 a cura dei Sunatura Al Tarab.

Coinvolte numerose realtà del quartiere Olivella

Alla realizzazione di questo evento contribuiscono anche altre realtà che operano in quartiere, come la confraternita del Ss. Crocifisso, l’opera dei Pupi, artigiani e commercianti del quartiere.

Mantenere vive le tradizioni popolari

“Questa iniziativa nasce dallo spirito di appartenenza al nostro territorio e per la nostra volontà di custodire e mantenere vive la conoscenza e le tradizioni popolari”.

Queste le parole di Marco Orestano, uno dei membri del comitato territoriale.

“Il nostro comitato, che ha sede in via San Basilio 17, agisce in uno dei quartieri del centro storico in cui gli effetti della centrificazione e della turisticizzazione sono stati negli anni sempre più devastanti, modificando la composizione sociale dell’Olivella ed eliminandone gradualmente elementi caratteristici di questo quartiere. Crediamo che invece sia necessario fare tesoro della nostra storia e cultura, per alimentare il senso di comunità che contraddistingue da sempre il nostro territorio e chi lo abita”.

Lo spettacolo il 4 settembre in piazza Olivella

L’appuntamento per assistere allo spettacolo è giorno 4 settembre alle 18.30 in piazza Olivella.