Belmonte Mezzagno si prepara a trasformarsi in un vero palcoscenico del gusto con l’iniziativa “Colori e Profumi della Tradizione Enogastronomica”, in programma il 14 dicembre a partire dalle ore 18.00 lungo il centralissimo Corso Aldo Moro. L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco con il supporto del comune e dell’Assessorato, nasce con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce cultura, gastronomia e identità locale.

La manifestazione prevede una ricca degustazione che mette al centro alcune delle eccellenze più rappresentative della tradizione belmontese e siciliana. I partecipanti potranno assaporare olio extravergine locale, pane casereccio, sfincione, miele, salsiccia, panelle e una selezione di prodotti caseari, accompagnati da una scelta di vini del territorio. Un percorso del gusto pensato per raccontare, attraverso i sapori, la storia e l’artigianalità di una comunità che da sempre attribuisce grande valore alla propria cultura enogastronomica.





A rendere l’evento ancora più coinvolgente sarà la partecipazione del gruppo folkloristico Annacamuni Picciotti, realtà radicata nel territorio e riconosciuta per l’impegno nella conservazione delle tradizioni popolari. La loro esibizione porterà in scena canti, danze e costumi tipici, contribuendo a creare un’atmosfera che richiama le feste di un tempo e che rafforza il legame tra la comunità e il proprio patrimonio culturale.

L’iniziativa rappresenta un tassello significativo nel calendario degli eventi locali, sottolineando l’impegno dell’amministrazione e delle associazioni del territorio nella promozione turistica e culturale di Belmonte Mezzagno. Con una proposta che unisce gusto, tradizione e socialità, la serata si candida a diventare un appuntamento di riferimento per residenti e visitatori, offrendo un’occasione per riscoprire e condividere l’autenticità dei sapori e delle usanze che rendono unica questa parte di Sicilia.

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 16:00

